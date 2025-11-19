Глава ГУР Буданов сказал, реально ли проведение выборов в Украине сейчас

В Украине во время войны невозможно проведение выборов. Однако на фоне коррупционного скандала в Энергоатоме политик снова актуализировали тему выборов.

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал 24 Каналу свое отношение к возможности выборов в нашем государстве. Он также прокомментировал операцию "Мидас", что провели антикоррупционные органы в Украине.

Полное интервью "Это самая кровавая война"․ Эксклюзивное интервью с Кириллом Будановым – главой ГУР

Актуальны ли сегодня выборы в Украине?

Буданов отметил, что коррупция – это болезненная для общества тема, поэтому нормальное проявление для людей реагировать на эту проблему. Однако важно нам самим не перегнуть эту ситуацию так, чтобы обрезать все, что только возможно.

Обратите внимание! Кирилл Буданов отреагировал на коррупционный скандал в энергетической отрасли Украины. Он отметил, что точку в этом вопросе должен поставить суд. По мнению главы ГУР, "люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны" и никаких оправданий не может быть.

"Относительно выборов – это интересный вопрос. Я вам отвечу немного, как говорится, со стороны. Я большой поклонник сериала "Игра престолов", и эта ситуация очень схожа с тем, что мы видим в сериале", – подчеркнул глава ГУР.

Он пояснил, что основной сюжет "Игры престолов" – это соревнование королевств за верховную власть. В сериале показывают, что это нормально и это всегда происходит. Грязные или не грязные методы используются – не имеет значения.

Но в определенный момент, по его словам, они сталкиваются с общей угрозой относительно дальнейшего существования и самих себя, и объединенного королевства. Это происходит, когда наступают мертвецы, белые ходоки с севера. Здесь, кстати, есть аллегория относительно одной страны.

В момент, когда есть общая угроза, все эти игры, соревнования за власть становятся вообще неинтересными, ведь поднимается экзистенциальный вопрос – существования и выживания. Поэтому на определенный промежуток времени все более-менее как-то объединяются вокруг общей угрозы,

– подчеркнул Кирилл Буданов.

Угрозу останавливают, продолжил глава ГУР, и после этого герои сериала возвращаются к своему нормальному ритму – к продолжению этих соревнований.

Это и является ответом на вопрос. У нас как раз та самая угроза. Пока мы ее не решим, все это просто несерьезно как минимум,

– отметил он.

Буданов добавил, что, Украина является правовым демократическим государством, о чем должны помнить украинцы. А все, кто об этом забывает или хотят сделать, чтобы об этом забыли, – их планы не осуществятся. Однако всему, по его мнению, свое время.

Интервью с руководителем ГУР Кириллом Будановым: смотрите видео

Когда и при каких условиях возможно проведение выборов в Украине?