Кирилл Буданов поделился деталями относительно того, как начинал службу в ГУР. Также руководитель разведки вспомнил, что почувствовал счастье и ответственность, когда его назначили на должность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова.

Смотрите также ГУР имеет людей в России, которые самые большие Z-патриоты, – Буданов о жизни шпионов

Какой была первая работа Буданова в разведке?

Кирилл Буданов пришел в ГУР в 2007 году. Несмотря на то, что время было мирное, разведчики все равно "готовились к чему-то".

В 2008 году Буданов как раз был на ночном дежурстве, когда получил срочный звонок. Нужно было принять шифрограмму. Как оказалось, сомалийские пираты захватили судно Faina, которое перевозило оружие. Оно шло из Николаева в Момбасу. Наши моряки провели в плену 4 месяца – пираты отпустили их, когда получили выкуп.

Это, пожалуй, первая реальная работа, с которой в тот момент я столкнулся,

– вспомнил разведчик.

Тогда будущий глава ГУР занимался оперативно-боевой работой в специальной разведке – подразделении спецназначения.

Впрочем, он не назвал сроков, за какое время можно научиться этой профессии.

"Мгновение или всю жизнь – зависит от человека. На самом деле это честный ответ", – сказал Буданов.

По его словам, в разведывательном ведомстве стараются держать баланс. Несмотря на то, что основу сотрудников ГУР составляют военные, туда берут и людей из гражданской жизни, из других силовых структур и органов государственной власти.

"Это не является каким-то исключением. Это стандартная для нас практика", – добавил руководитель разведки.

Еще Кирилл Буданов поделился воспоминаниями о детстве.