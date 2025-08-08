Кирило Буданов поділився деталями щодо того, як починав службу в ГУР. Також керівник розвідки згадав, що відчув щастя і відповідальність, коли його призначили на посаду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова.

Якою була перша робота Буданова у розвідці?

Кирило Буданов прийшов у ГУР в 2007 році. Попри те, що час був мирний, розвідники все одно "готувалися до чогось".

У 2008 році Буданов саме був на нічному чергуванні, коли отримав терміновий дзвінок. Слід було прийняти шифрограму. Як виявилося, сомалійські пірати захопили судно Faina, яке перевозило зброю. Воно йшло з Миколаєва до Момбаси. Наші моряки провели в полоні 4 місяці – пірати відпустили їх, коли отримали викуп.

Це, мабуть, перша реальна робота, з якою в той момент я стикнувся,

– пригадав розвідник.

Тоді майбутній глава ГУР займався оперативно-бойовою роботою у спеціальній розвідці – підрозділі спецпризначення.

Втім, він не назвав термінів, за який час можна навчитися цій професії.

"Мить або все життя – залежить від людини. Насправді це чесна відповідь", – сказав Буданов.

За його словами, в розвідувальному відомстві намагаються тримати баланс. Попри те, що основу співробітників ГУР складають військові, туди беруть і людей з цивільного життя, з інших силових структур і органів державної влади.

"Це не є якимось винятком. Це стандартна для нас практика", – додав керівник розвідки.

Іще Кирило Буданов поділився спогадами про дитинство.