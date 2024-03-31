Это не смешно: как будет действовать Кремль после теракта в "Крокусе"

Россияне четко работают "по украинскому следу" после теракта в "Крокусе". Цель пропаганды - поднять людей на еще большую эскалацию против нашего государства.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман высказал 24 Каналу мнение, что пропаганда могла пойти еще дальше и назначить виновным некоего украинца с фамилией Бенладенко. ИГИЛ тем временем пытается во весь голос кричать, что теракт в "Крокусе" устроила она.

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Кремль придумывает украинский след

Эйдман рассказал, что с помощью пыток россияне заставят таджиков признаться в чем угодно. Они уже придумали историю о том, что Украина передала исполнителям теракта криптовалюту, хотя ранее один из них говорил, что ему заплатили 500 тысяч рублей.

Я думаю, что в Киеве вряд ли украинца рассчитываются с кем-то рублями. Рубли в Киеве очень полезны. За них в Германии уже давно ни одного евро не дают, только бьют морду. В Киеве, я представляю, что происходит с теми, кто пытается менять рубли,

– отметил политолог и социолог из Германии.

Попытка поднять народ на войну

По его словам, это все попытка поднять народ на фронт в Украину. Путин в 1999 году на этой волне пришел к власти, и тогда ему удалось создать ура-патриотические настроения. Однако теперь среднестатистический россиянин вообще не заинтересован в том, чтобы идти на войну.



"Опыт 1999 года сейчас не повторится. Тогда россияне были зашуганы и голодные, надо было бегать, крутиться, чтобы выжить. Тогда они легко возбудились против чеченцев, против вымышленных террористов. Сейчас россияне в городах розленились, и готовы сочувствовать власти и радоваться чужой боли у телевизора", – заметил Эйдман.

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