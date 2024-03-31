Це не смішно: як діятиме Кремль після теракту в "Крокусі"

Росіяни чітко працюють "по українському сліду" після теракту в "Крокусі". Мета пропаганди – підняти людей на ще більшу ескалацію проти нашої держави.

Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман висловив 24 Каналу думку, що пропаганда могла піти ще далі та призначити винним такого собі українця з прізвищем Бенладенко. ІДІЛ тим часом намагається у весь голос кричати, що теракт у "Крокусі" влаштувала вона.

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Кремль вигадує український слід

Ейдман розповів, що за допомогою катувань росіяни змусять таджиків зізнатися у чому завгодно. Вони вже вигадали історію про те, що Україна передала виконавцям теракту криптовалюту, хоча раніше один із них говорив, що йому заплатили 500 тисяч рублів.

Я думаю, що в Києві навряд українця розраховуються з кимось рублями. Рублі в Києві дуже корисні. За них у Німеччині вже давно жодного євро не дають, лише б'ють морду. У Києві, я уявляю, що відбувається з тими, хто намагається міняти рублі,

– зазначив політолог і соціолог з Німеччини.

Спроба підняти народ на війну

За його словами, це все спроба підняти народ на фронт в Україну. Путін у 1999 році на цій хвилі прийшов до влади, й тоді йому вдалось створити ура-патріотичні настрої. Однак тепер середньостатистичний росіянин узагалі не зацікавлений у тому, щоб іти на війну.



"Досвід 1999 року зараз не повториться. Тоді росіяни були зашугані та голодні, треба було бігати, крутитися, щоб вижити. Тоді вони легко збудились проти чеченців, проти вигаданих терористів. Зараз росіяни в містах розледащився, й готовий співчувати владі та радіти чужому болю біля телевізора", – зауважив Ейдман.

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