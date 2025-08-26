Единственный вариант завершения войны, который устроит Владимира Путина, – это капитуляция Украины. В то же время Украина не прекратит обороняться, пока Россия наступает. Поэтому единственный способ остановить войну – это заставить Путина прекратить наступательные действия во время переговоров. Однако пока эти попытки провалились.

После встречи Дональда Трампа сначала с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем – с президентом Владимиром Зеленским, начались активные разговоры о личной встрече Зеленского и Путина. Впрочем, полковник армии США в отставке и офицер военной разведки с 30-летним стажем службы Джонатан Свит в интервью 24 Каналу отметил, что Путин слишком боится Зеленского, чтобы встретиться.

Больше о переговорах по завершению войны, почему Будапештский меморандум не защитил Украину и какие гарантии смогут остановить Россию в будущем – читайте далее в материале.

Что нужно для завершения войны?

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Джо Байдена за то, что тот не позволял Украине наносить удары по России. Он также заявил, что ни у одной из сторон нет шансов выиграть эту войну. Как вы относитесь к этому заявлению?

С одной стороны, это справедливая критика. Администрация Байдена, хотя и стала на сторону Украины и помогла ей в начальной обороне, но ее стратегия ослабления России и предоставления боеприпасов ровно в том количестве, чтобы Украина могла выстоять в долгосрочной перспективе, способствовала этому трехлетнему тупику. Предоставленное вооружение, такое как HIMARS и F-16, ограничили в использовании для ударов по России. И это частично создало проблему.

Мы с Марком Тотом не раз писали в Kiev Post и The Hill, если Украина не сможет наносить удары по местам, где российские войска собираются перед отправкой в Украину, то это поставит ее в ужасное положение с точки зрения обороны. То, что вы сейчас видите, является результатом этого.

Тысяча российских солдат погибает каждый день и они регулярно обновляются, потому что они на другой стороне границы, и их продолжают отправлять вперед. Поэтому это день сурка для украинских защитников, которые продолжают уничтожать российские войска.

Во время переговоров с Трампом Путин заявлял, что якобы хочет мира. В то же время Россия продолжает наносить удары по Украине, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что Россия перебрасывает войска из Сумского на Запорожское направление. О чем это свидетельствует?

Думаю, есть два разных определения мира. Путинский вариант мира – это полная капитуляция Украины, ее поражение, уничтожение украинской идентичности. Он хочет мира при условии отсутствия сопротивления со стороны украинцев. В то же время Запад воспринимает мир, как прекращение огня, когда армии отводят свои силы и стороны договариваются о какой-то линии разграничения.

Поэтому война прекратится, когда Путин откажется наступать. А Украина прекратит обороняться и сопротивляться только тогда, когда Путин перестанет наступать. Конечная цель переговоров с Россией должна заключаться в том, чтобы довести Путина до того момента, когда он прекратит наступление. Сейчас попросить его остановиться и успокоить требованиями – не получилось.

Его расчеты остаются неопределенными. Это не будет измеряться количеством потерь, которых он наносит своей стране, а на сегодня это более 1 миллиона 74 тысячи россиян, погибших или раненых за 3,5 года.

О российских беспилотниках в странах НАТО

Россия атаковала Польшу с помощью беспилотника, который разбился примерно в 100 километрах от Варшавы. Это происходит на фоне того, как Дональд Трамп пытается добиться мира. Можно ли расценивать этот инцидент как нарушение воздушного пространства НАТО? И почему не было ответа?

Да, можно, но я не думаю, что НАТО хочет это видеть именно так. Это не первый случай, когда российский дрон или ракета падают в Польше. Уже был удар по румынской территории. Это случалось неоднократно за 3,5 года полномасштабной войны, и НАТО должно беспокоиться, что это продолжается.

Россия продолжает расширять дистанцию ударов по украинским городам. Да, это мог быть перелет, это могла быть ошибка. Он мог быть сбит и НАТО должно беспокоиться из-за того, что их системы ПВО не перехватывают эти дроны и ракеты в воздухе до того, как они входят в их воздушное пространство. Это о многом говорит.

Обратите внимание! Ночью 20 августа в Люблинском воеводстве, что в Польше, упал российский беспилотник. В ответ Польша выразила официальную ноту протеста России и назвала инцидент "предсказуемой провокацией". В то же время генсек НАТО Марк Рютте пообещал "какую-то" реакцию.

Например, это может быть даже испытание Россией возможностей противовоздушной обороны НАТО в крайнем случае. Но важно то, что НАТО не смогло сбить эти системы. И если они не признают, что это произошло, то этого как бы и не было. Они не хотят противостоять России, бросая ей вызов или сбивая эти системы вооружения. Это дипломатическая проблема, а в долгосрочной перспективе – это военная проблема. Россия продолжает идти на новые риски.

Поскольку это уже не первый раз, когда российские беспилотники пересекают территорию НАТО, не рискует ли повторяющееся отсутствие реакции сделать НАТО слабым и дать Путину "зеленый свет" для продолжения пересечения так называемых красных линий?

Это безусловно вдохновляет его и может подтолкнуть к тому, чтобы продолжать давление. В настоящее время НАТО не имеет надежной системы ПВО, способной остановить баллистические ракеты или беспилотники, и Россия может воспользоваться этим в будущем. Не думаю, что в ближайшие 6 месяцев, но это может дать России возможности угрожать Альянсу, и не только в Польше. Очевидно, что страны Балтии являются одной из целей, о которых Путин упоминал ранее.

Встретятся ли Зеленский и Путин лицом к лицу?

Сейчас много говорят о возможной личной встрече Зеленского и Путина с глазу на глаз, а потенциальными местами встречи даже называют Швейцарию и Венгрию. Как вы оцениваете возможность такой встречи? О чем реально можно договориться с человеком, которого обвиняют в военных преступлениях?

Я не придаю этому большого значения. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров несколько дней назад сказал, что прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет до завершения текущих переговорных процессов. То есть до того времени, пока Украина не достигнет точки, когда будет готова подписать мирное соглашение, у Путина нет никакого желания вести переговоры ни с Зеленским, ни с кем-либо еще.

Частично это связано с тем, что в России существует менталитет, согласно которому Путина называют "дедушкой в бункере". Я думаю, что Зеленский вселяет страх в Путина. Зеленский пока является единственным человеком, единственным европейским лидером, который выступил против Путина, фактически атаковал Россию и угрожал ее режиму. Так что, думаю, на каком-то уровне Путин боится Зеленского, и он, безусловно, хочет его свергнуть.

Путин хочет унизить Зеленского. Он встретится с ним только как с побежденным лидером. Путин не хочет предоставлять Зеленскому равный статус. Я не верю, что они встретятся даже в присутствии Трампа.

Если встречи между Зеленским и Путиным не будет, видите ли вы потенциальный ход со стороны Трампа? Имею в виду санкции против России, к которым он призывал уже более 2 недель.

Да, даже дольше. Санкции всегда были одним из вариантов, но президент не готов нажать на спусковой крючок. Трамп хочет дать Путину все возможности, чтобы прийти к мирному соглашению. В свое время говорилось о прекращении огня, но Путин смог уговорить Трампа отказаться от перемирия и втянул в этот "мир соглашений", где борьба будет продолжаться пока Украина не сдастся. Но я не думаю, что это произойдет.

Почему не сработал Будапештский меморандум?

Относительно гарантий безопасности для Украины. Сейчас есть несколько сценариев: от продолжения военной поддержки до присутствия войск и модели безопасности в стиле пятой статьи НАТО. Понятно, что Москва хочет больше влиять на эти гарантии и, по сути, сейчас блокирует развертывание войск. Как обстоят дела на данный момент?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на днях сказал, что все детали еще нужно выяснить. Он прав – детали нужно выяснить, но маловероятно, что это будут настоящие гарантии безопасности, поскольку Россия категорически против войск НАТО на земле. Непонятно, как можно выйти из этой ситуации и какие гарантии можно предоставить, если нельзя развернуть войска на земле, как это предусматривает пятая статья НАТО.

Причина, почему Россия не хочет войск на земле заключается в том, что силы НАТО стали бы препятствием, сдерживающим фактором. Россия не хочет участвовать в прямом столкновении с НАТО. Если силы НАТО будут там (в Украине – 24 Канал), то будет противостояние. Россия знает, что проиграет силам НАТО, поэтому не примет такое предложение.

Пятая статья как гарантия безопасности... Это все неопределенно, но, конечно, это не то что было в Будапештском меморандуме, который также предусматривал гарантии безопасности, которые не сработали в 2014 и 2022 годах. Причина в том, что это были необязательные соглашения, это не был договор о безопасности. В конце концов это были пустые слова – ни одна из сторон не предприняла никаких действий. Штаты и Великобритания предоставили оружие, но никогда не предлагали выигрышной стратегии.

Возвращаясь к словам Трампа, у нас до сих пор нет выигрышной стратегии. Стратегия сейчас – остановить это (войну – 24 Канал). Так не будет, и я не понимаю, почему люди на Западе, особенно западные лидеры, не понимают этого, – остановка не в планах Путина.

Какие гарантии безопасности смогут защитить Украину?

По вашему мнению, насколько реалистично для Украины ожидать гарантий, которые включали бы реальное международное присутствие войск на земле?

Я не думаю, что это реально. Недавно Россия упомянула об использовании китайских войск как нейтральной стороны, но Китай – не нейтральная сторона, Северная Корея и Иран – не нейтральные стороны. В конце концов, если у вас есть гарантии безопасности, вы должны согласовать линию. Эта линия и есть граница. С этой стороны границы силы НАТО могли бы обеспечить сдерживание, но Россия не хочет сдерживания.

Сегодня Россия создает предпосылки для дальнейших операций в будущем. Мы видели это в Чечне, мы видели это там, где была вовлечена Россия. Это пауза, пока они не смогут перевооружиться и сделать это снова (напасть – 24 Канал). Если же будут войска НАТО, то России придется пробиваться через них, а она знает, что не сможет этого сделать.

Даже воздушное патрулирование, бесполетная зона будут лишь демонстрацией, ведь маловероятно, что США и НАТО дадут разрешение пилотам на прямое столкновение с Россией. Если только это не будет обязательное соглашение о безопасности, при котором эти страны поставят свои силы под угрозу. Иначе это будут лишь пустые слова и договоры.

Россия также говорит, что любые гарантии безопасности должны включать Китай и саму Россию. Что на практике будет означать роль Китая в гарантиях безопасности и как Украине доверять России, которая уже нарушила предыдущие договоренности?

Я не доверял бы России. С 2014 года она нарушила 25 соглашений. Я не доверяю Китаю из-за его военной помощи России. Необязательно в виде вооружений, но Китай предоставляет технологии в виде компонентов двойного назначения для изготовления ракет, танков и других систем. У Китая есть отношения с Северной Кореей. КНДР не вмешивается, если Китай не дает разрешение, поэтому Китай был против всего этого.

Кстати, мы видели китайские войска на земле, поскольку видели китайские потери на фронте. Это означает, что Китай не является независимой стороной. Пекин хочет влезть туда (в переговоры и гарантии безопасности – 24 Канал), потому что работает над отношениями с Европой.

Относительно редкоземельных материалов Китай контролирует их во всей Африке, и хотел бы иметь доступ к тем, что есть на Донбассе. Поэтому Китай подходит только России. И если Соединенные Штаты верят, что могут поставить барьер между Пекином и Москвой, то этого просто не произойдет.