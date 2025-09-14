Удар нанесли по позиции оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

Спецназовцы ГУР Министерства обороны Украины 14 сентября уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3". Операцию провели вблизи населенного пункта Александровка, Запорожская область.

Уничтожение российского "Бука": смотрите видео

Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов,

– добавили в разведке.

Благодаря успешным действиям спецназовцев враг потерял ценную боевую единицу на временно оккупированных территориях.

ГУР и ССО 14 сентября поразили железнодорожную инфраструктуру в России. Удары были направлены по ключевым логистическим маршрутам, что усложнило поставки для оккупационных войск. В результате операции погибли двое росгвардейцев, еще один потерял ноги.

Этой же ночью беспилотники ударили по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, который является вторым по масштабам в России. Это предприятие поставляет топливо для нескольких российских регионе и в армию. Ежегодно там перерабатывали более 20 миллионов тонн нефти.