Сожгли вражеский "Бук": спецназовцы ГУР поразили ЗРК оккупантов
- Спецназовцы ГУР Украины уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на оккупированной территории Запорожской области.
- Стоимость уничтоженного ЗРК составляет от 40 до 50 миллионов долларов.
Украинские защитники продолжают наносить потери врагу. Так, спецназовцы успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3".
Удар нанесли по позиции оккупантов на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.
ГУР уничтожает технику врага на Запорожье
Спецназовцы ГУР Министерства обороны Украины 14 сентября уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс 9К317М "Бук-М3". Операцию провели вблизи населенного пункта Александровка, Запорожская область.
Стоимость российского ЗРК "Бук-М3" составляет от 40 до 50 миллионов долларов,
– добавили в разведке.
Благодаря успешным действиям спецназовцев враг потерял ценную боевую единицу на временно оккупированных территориях.
Последние успехи ВСУ: что известно?
ГУР и ССО 14 сентября поразили железнодорожную инфраструктуру в России. Удары были направлены по ключевым логистическим маршрутам, что усложнило поставки для оккупационных войск. В результате операции погибли двое росгвардейцев, еще один потерял ноги.
Этой же ночью беспилотники ударили по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу, который является вторым по масштабам в России. Это предприятие поставляет топливо для нескольких российских регионе и в армию. Ежегодно там перерабатывали более 20 миллионов тонн нефти.
Ново-Уфимский НПЗ в Башкирии был атакован дроном, что повлекло масштабный взрыв и возгорание. Происшествие произошло примерно в 1 800 километрах от Киева.