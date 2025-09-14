Удар завдали по позиції окупантів на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

Дивіться також ГУР і ССО атакували залізницю в Росії, загинули росгвардійці, – джерела

Спецпризначенці ГУР Міністерства оборони України 14 вересня знищили російський зенітно-ракетний комплекс 9К317М "Бук-М3". Операцію провели поблизу населеного пункту Олександрівка, Запорізька область.

Знищення російського "Бук": дивіться відео

Вартість російського ЗРК "Бук-М3" становить від 40 до 50 мільйонів доларів,

– додали в розвідці.

Завдяки успішним діям спецпризначенців ворог втратив коштовну бойову одиницю на тимчасово окупованих територіях.

ГУР та ССО 14 вересня уразили залізничну інфраструктуру в Росії. Удари були спрямовані по ключових логістичних маршрутах, що ускладнило постачання для окупаційних військ. Унаслідок операції загинули двоє росгвардійців, ще один втратив ноги.

Цієї ж ночі безпілотники вдарили по Кіриському нафтопереробному заводу, який є другим за масштабами у Росії. Це підприємство постачає паливо для кількох російьких регіоні і до армії. Щороку там переробляли понад 20 мільйонів тонн нафти.