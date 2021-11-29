Буковинец, который убил мать с сестрой, проведет остаток жизни в тюрьме

Приговор пожизненного заключения для 22-летнего буковинца Верховный Суд признал справедливым. Мужчина получил наказание за убийство матери и малолетней сестры в сентябре 2019 года.

Сын более 30 раз ранил ножом 40-летнюю мать и 8-летнюю сестру из-за длительных конфликтов. Чтобы скрыть преступление, тела убитых сбросил в колодец, а сам выехал из области.

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Что известно о деле

После содеянного парень неделю жил у дедушки, а потом сбежал в Киев, где его задержала полиция. Вину в суде парень признал.

Во время рассмотрения дела рассказывал, что мама запрещала поступать в техникум, забрала паспорт и выдавала ему только часть пенсии. Женщина якобы хотела отдать его в психбольницу, а он был против и хотел работать. По его словам, этот конфликт стал причиной того, что мама выгнала парня из дома.

В 2020 году Кицманский суд вынес парню приговор о пожизненном заключении за двойное убийство. Защитник подал жалобу на это решение в Верховный Суд с просьбой изменить его на менее суровое.

Доказывал, что мужчина совершил преступление впервые, ранее не был судимым, имеет положительные отзывы по месту учебы и является инвалидом II группы. Осужденный имеет ментальное отклонение и состоит на учете у психиатра.

Семейные убийства в Украине

В Николаевской области 26 ноября в лесополосе нашли авто, возле которого были остатки очага с остатками человеческого тела. Рядом сидел мужчина, который, как выяснили впоследствии, сжег собственного сына.

23 октября в одном из сел Стрыйского района Львовщины 26-летний мужчина трижды ударил мать топором по голове. Из-за травм 60-летняя женщина скончалась на месте.

На Житомирщине 30 июля от телесных повреждений умер 49-летний мужчина. Как выяснили правоохранители, травмы мог нанести сын погибшего.

На Львовщине 5 июля 44-летний мужчина избил своего отца до смерти. В момент совершения преступления злоумышленник был пьян.

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К пожизненному лишению свободы за убийство матери и сестры осужден буковинец

Верховный Суд признал справедливым приговор 22-летнему буковинцу за умышленное убийство матери и малолетней сестры. Суд согласился с доводами Черновицкой областной прокуратуры и подтвердил решения судов предыдущих инстанций, которыми осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Прокурор доказал, что в сентябре 2019 года на почве длительных неприязненных отношений со своими родственниками осужденный нанес своей 40-летней матери более 30 ножевых ранений. Таким же способом он убил 8-летнюю сестру. Чтобы скрыть следы преступления, тела потерпевших сбросил в колодец, а сам выехал за пределы области.