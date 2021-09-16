Об этом он сообщил правоохранителями во время допроса. По его словам, преступление "уже давно назревало".
Читайте также Забрал из садика и вывез в лесополосу: на Сумщине отца подозревают в убийстве 3-летнего сына
Еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не искалечил, чуть не разбил голову,
– сказал мужчина.
Сейчас с подозреваемым работают следователи. Между тем эксперты устанавливают причину смерти ребенка. 16 сентября, когда нашли тело, мальчику должно было исполниться 4 года.
Что известно об убийстве
В Глухове отец забрал своего 3-летнего сына из детского сада и исчез вместе с ним.
- После исчезновения в городе развернулась поисковая операция.
- Целую ночь отца с сыном искали правоохранители, соседи и знакомые.
- Их фотографии заполонили все местные группы в сети.
Полиция 16 сентября сообщила, что нашла и отца и ребенка – мальчик был уже мертв. Мужчину задержали, а в участке он признался в убийстве собственного ребенка.
Полиция задержала отца, который жестоко убил своего сына: смотрите видео