Буковинець, який убив матір з сестрою, проведе решту життя у в'язниці

Вирок довічного ув'язнення для 22-річного буковинця Верховний Суд визнав справедливим. Чоловік отримав покарання за вбивство матері та малолітньої сестри у вересні 2019 року.

Син понад 30 разів поранив ножем 40-річну матір та 8-річну сестру через тривалі конфлікти. Щоб приховати злочин, тіла убитих скинув у колодязь, а сам виїхав з області.

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Що відомо про справу

Після скоєного хлопець тиждень жив у дідуся, а потім втік до Києва, де його затримала поліція. Провину в суді хлопець визнав.

Під час розгляду справи розповідав, що мама забороняла вступати до технікуму, забрала паспорт й видавала йому лише частину пенсії. Жінка нібито хотіла віддати його в психлікарню, а він був проти й хотів працювати. За його словами, цей конфлікт став причиною того, що мама вигнала хлопця з дому.

У 2020 році Кіцманський суд виніс хлопцеві вирок про довічне ув'язнення за подвійне вбивство. Захисник подав скаргу на це рішення до Верховного Суду із проханням змінити його на менш суворе.

Доводив, що чоловік вчинив злочин вперше, раніше не був судимим, має позитивні відгуки за місцем навчання та є інвалідом ІІ групи. Засуджений має ментальне відхилення та перебуває на обліку у психіатра.

Сімейні вбивства в Україні

На Миколаївщині 26 листопада у лісосмузі знайшли авто, біля якого були залишки вогнища з рештками людського тіла. Поруч сидів чоловік, який, як з'ясували згодом, спалив власного сина.

23 жовтня в одному з сіл Стрийського району Львівщини 26-річний чоловік тричі вдарив матір сокирою по голові. Через травми 60-річна жінка померла на місці.

На Житомирщині 30 липня від тілесних ушкоджень помер 49-річний чоловік. Як вияснили правоохоронці, травми міг нанести син загиблого.

На Львівщині 5 липня 44-річний чоловік побив свого батька до смерті. У момент скоєння злочину зловмисник був п'яний.

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До довічного позбавлення волі за вбивство матері та сестри засуджено буковинця

Верховний Суд визнав справедливим вирок 22-річному буковинцю за умисне вбивство матері та малолітньої сестри. Суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими засуджено призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Прокурор довів, що у вересні 2019 року на ґрунті тривалих неприязних відносин зі своїми родичами засуджений завдав своїй 40-річній матері понад 30 ножових поранень. Таким же способом він убив 8-річну сестру. Щоб приховати сліди злочину, тіла потерпілих скинув у колодязь, а сам виїхав за межі області.