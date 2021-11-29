Буковинець, який убив матір з сестрою, проведе решту життя у в'язниці

29 листопада 2021 , 15:10
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Джерело:

телеграм Офісу генерального прокурора

Вирок довічного ув'язнення для 22-річного буковинця Верховний Суд визнав справедливим. Чоловік отримав покарання за вбивство матері та малолітньої сестри у вересні 2019 року.

Син понад 30 разів поранив ножем 40-річну матір та 8-річну сестру через тривалі конфлікти. Щоб приховати злочин, тіла убитих скинув у колодязь, а сам виїхав з області.

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Що відомо про справу

  • Після скоєного хлопець тиждень жив у дідуся, а потім втік до Києва, де його затримала поліція. Провину в суді хлопець визнав.
  • Під час розгляду справи розповідав, що мама забороняла вступати до технікуму, забрала паспорт й видавала йому лише частину пенсії. Жінка нібито хотіла віддати його в психлікарню, а він був проти й хотів працювати. За його словами, цей конфлікт став причиною того, що мама вигнала хлопця з дому. 
  • У 2020 році Кіцманський суд виніс хлопцеві вирок про довічне ув'язнення за подвійне вбивство. Захисник подав скаргу на це рішення до Верховного Суду із проханням змінити його на менш суворе.
  • Доводив, що чоловік вчинив злочин вперше, раніше не був судимим, має позитивні відгуки за місцем навчання та є інвалідом ІІ групи. Засуджений має ментальне відхилення та перебуває на обліку у психіатра.

Сімейні вбивства в Україні

Повний текст публікації:

До довічного позбавлення волі за вбивство матері та сестри засуджено буковинця

Верховний Суд визнав справедливим вирок 22-річному буковинцю за умисне вбивство матері та малолітньої сестри. Суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими засуджено призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

 Прокурор довів, що у вересні 2019 року на ґрунті тривалих неприязних відносин зі своїми родичами засуджений завдав своїй 40-річній матері понад 30 ножових поранень. Таким же способом він убив 8-річну сестру. Щоб приховати сліди злочину, тіла потерпілих скинув у колодязь, а сам виїхав за межі області.

Автор: Олег Терещенко