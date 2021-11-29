Буковинець, який убив матір з сестрою, проведе решту життя у в'язниці
Вирок довічного ув'язнення для 22-річного буковинця Верховний Суд визнав справедливим. Чоловік отримав покарання за вбивство матері та малолітньої сестри у вересні 2019 року.
Син понад 30 разів поранив ножем 40-річну матір та 8-річну сестру через тривалі конфлікти. Щоб приховати злочин, тіла убитих скинув у колодязь, а сам виїхав з області.
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Що відомо про справу
- Після скоєного хлопець тиждень жив у дідуся, а потім втік до Києва, де його затримала поліція. Провину в суді хлопець визнав.
- Під час розгляду справи розповідав, що мама забороняла вступати до технікуму, забрала паспорт й видавала йому лише частину пенсії. Жінка нібито хотіла віддати його в психлікарню, а він був проти й хотів працювати. За його словами, цей конфлікт став причиною того, що мама вигнала хлопця з дому.
- У 2020 році Кіцманський суд виніс хлопцеві вирок про довічне ув'язнення за подвійне вбивство. Захисник подав скаргу на це рішення до Верховного Суду із проханням змінити його на менш суворе.
- Доводив, що чоловік вчинив злочин вперше, раніше не був судимим, має позитивні відгуки за місцем навчання та є інвалідом ІІ групи. Засуджений має ментальне відхилення та перебуває на обліку у психіатра.
Сімейні вбивства в Україні
- На Миколаївщині 26 листопада у лісосмузі знайшли авто, біля якого були залишки вогнища з рештками людського тіла. Поруч сидів чоловік, який, як з'ясували згодом, спалив власного сина.
- 23 жовтня в одному з сіл Стрийського району Львівщини 26-річний чоловік тричі вдарив матір сокирою по голові. Через травми 60-річна жінка померла на місці.
- На Житомирщині 30 липня від тілесних ушкоджень помер 49-річний чоловік. Як вияснили правоохоронці, травми міг нанести син загиблого.
- На Львівщині 5 липня 44-річний чоловік побив свого батька до смерті. У момент скоєння злочину зловмисник був п'яний.
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До довічного позбавлення волі за вбивство матері та сестри засуджено буковинця
Верховний Суд визнав справедливим вирок 22-річному буковинцю за умисне вбивство матері та малолітньої сестри. Суд погодився з доводами Чернівецької обласної прокуратури та підтвердив рішення судів попередніх інстанцій, якими засуджено призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Прокурор довів, що у вересні 2019 року на ґрунті тривалих неприязних відносин зі своїми родичами засуджений завдав своїй 40-річній матері понад 30 ножових поранень. Таким же способом він убив 8-річну сестру. Щоб приховати сліди злочину, тіла потерпілих скинув у колодязь, а сам виїхав за межі області.