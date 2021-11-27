У селі Мигія Миколаївської області ввечері 26 листопада до дільничого надійшло повідомлення про вбивство. Після цього правоохоронці стали прочісувати територію.

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Чоловік вбив свого сина

Знайшли вогонь, біля якого перебував 53-річний місцевий житель. Він зізнався, що у вогнищі рештки його 27-річного сина.

З'ясували, що напередодні у батька з сином виник конфлікт. Чоловік вдарив сина каменем по голові, той помер на місці. Намагаючись приховати скоєне, зловмисник поклав тіло сина до своєї автівки та вивіз за декілька кілометрів від села у лісосмугу. Там розпалив багаття та спалив його

Тепер підозрюваного затримали. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Тривають слідчі дії.



Підозрюваного затримали / Фото поліції

Текст поста поліції Миколаївщини:

У Первомайському районі поліцейські затримали чоловіка, який вбив свого сина, а його тіло спалив.

Повідомлення про те, що у селі Мигія сталось вбивство надійшло до дільничного офіцера райвідділу поліції близько 17:40 26 листопада.

Одразу ж на місце події прибула слідчо-оперативна група, оперативники, криміналіст та експерт. У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські з’ясували, що між 53-річним батьком та його 27-річним сином стався конфлікт, що переріс у бійку. Чоловік вдарив сина каменем по голові. Від завданого удару молодик помер на місці. Намагаючись приховати скоєне, зловмисник поклав тіло сина до своєї автівки та вивіз за декілька кілометрів від села у лісосмугу. Там розпалив багаття та спалив у ньому тіло вбитого. Згодом саме біля вогнища його і знайшов дільничний.