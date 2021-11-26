Поліціянти знайшли понівечене тіло під час пошуків. На місці злочину одразу виявили докази, а також знайшли свідків.

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Правоохоронці затримали 32-річного та 20-річного мешканців міста Рубіжне. Один із них уже мав раніше судимість.

Зникнення першим виявив брат

Про зникнення звернувся місцевий мешканець та брат померлого чоловіка. Він заявив, що самотужки хотів знайти родича, але не зміг.

Поліцейські встановили, що злочин трапився ввечері 21 листопада. У гості до померлого прийшли 2 чоловіків. Вони в цей час разом із братом та знайомим вживали алкоголь.

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Гості побились із братом господаря через звинувачення у "недобрих справах минулих часів". Після цього побили вже і самого чоловіка. Згодом зґвалтували його неприродним способом та витягли на подвір'я.

Потім віднесли напівоголеного на територію покинутого заводу, що розташований поблизу, де й залишили,

– наголосили в поліції.

Тіло знайшов собака поліцянтів

До каналізаційного колодязя поліціянтів привів службовий собака. Злочинці, скинувши тіло вбитого у криницю, ретельно закидали його цеглою та ґрунтом. Вони розраховували на те, що у такий спосіб приховають злочин.

Зауважте! Поліцейські звернулися по допомогу до працівників ДСНС, щоб дістати тіло загиблого з колодязя.

У межах кримінального провадження слідчі оголосили затриманим чоловікам про підозру у скоєнні злочину. Наразі вирішують про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Триває досудове слідство. Слідчі разом із прокуратурою розв'язуватимуть питання про остаточну кваліфікацію злочину.

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