Відповідне рішення ухвалив Дружківський міський суд Донецької області 12 листопада. Звинувачений у справі – лейтенант Валентин Крижановський.

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Що відомо про резонансний злочин

Вбивство сталось вночі 19 вересня 2019 року. Тоді лейтенант побачив п'яним старшого солдата. Він перебував у приміщенні запасного командно-спостережного пункту мінометної батареї біля Авдіївки, що на Донеччині.

Між військовими спалахнула сварка, солдат нецензурно лаявся та погрожував Крижановському зброєю. Після цього молодший за званням попрямував у будинок, де проживав під час служби. Це приміщення було недалеко від блок-поста, на території дачного кооперативу.

Командир пішов за своїм підлеглим

Лейтенант пішов вслід за підлеглим, по дорозі він знайшов дерев'яну палицю. Свого кривдника він нею і вдарив по спині. Солдат отримав спинномозкову травму і помер наступного дня у реанімації.

Як пояснив свої дії лейтенант Крижановський Він запевнив, що не мав наміру вбивати. Підлеглий не був задоволений режимом чергування і начебто погрожував своєму командиру розправою.

Засуджений має виплатити компенсацію матері жертви

Згідно з рішенням суду, засуджений має виплатити матері загиблого компенсацію 1 мільйон гривень, військовому госпіталю за лікування солдата – ще 680 тисяч.

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