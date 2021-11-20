Печерська окружна прокуратура клопотала про безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд дослухався до цього і підозрюваного помістили в СІЗО – на 2 місяці без внесення застави.

Деталі тут Вбив і викинув ноги у смітник на Дружби народів: в поліції розкрили деталі моторошної розправи

Підозрюваний – 32-річний уродженець Горлівки

У прокуратурі розповіли, що у вбивстві підозрюють 32-річного уродженця Горлівки. Він раніше був засуджений за крадіжки та розбій. Чоловік якийсь час проживав у 42-річної жертви. За попередніми даними слідства, 16 листопада вони разом розпивали алкоголь, під час цього і посварились.

Господаря зловмисник убив, а потім ще півтори доби жив в одній квартирі з мертвим. Задля того, аби позбутись загиблого, чоловік купив пилку і розчленував тіло. Частини він поскладав у пакети та викинув у смітник.

Зверніть увагу! Підозрюваний хотів повідомити рідним убитого. що той, мовляв, у нетверезому стані кудись пішов та не повернувся.

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Що відомо про жахливе вбивство у столиці:

Частини тіла знайшли у смітнику на бульварі Дружби народів.

Підозрюваного затримали завдяки інформації від небайдужого киянина.

Чоловік повідомив, що підозрюваний перебуває у квартирі на вулиці Тростянецькій.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

18 листопада 2021 року у сміттєвому контейнері біля одного з житлових будинків на бульварі Дружби Народів були виявлені частини тіла людини, загорнуті у пакети.

Завдяки невідкладним оперативно-розшуковим заходам, проведеним працівниками поліції та окружної прокуратури за підтримки оперативних служб ГУНП м. Києві за декілька годин після виявлення рештків вдалося встановити обставини цього жорстокого злочину та затримати 32-річного уродженця міста Горлівка (Донецька область), причетного до його вчинення.

Зважаючи на особливу тяжкість злочину та особу підозрюваного, раніше засудженого за квартирні крадіжки та розбій, а також статус обвинуваченого у справі про повторне викрадення майна, що перебуває на розгляді Дарницького районного суду м.Києва, Печерська окружна прокуратура міста Києва наполягала на обранні підозрюваному безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.11.2021 суд задовольнив клопотання прокурора та заарештував підозрюваного на 2 місяці без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває.