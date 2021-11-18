За даними слідства, підозрюваний вистрілив під час суперечки. Про обрання йому запобіжного заходу повідомили на брифінгу 18 листопада.

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Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві колеги

Начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих ДБР Луганської обласної прокуратури Євген Саєнко розповів, що Сєвєродонецький міський суд 18 листопада задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою підозрюваному у вбивстві патрульного.

Обрано безальтернативний запобіжний захід, тобто без права внесення застави,

– заявив Саєнко.

За його словами, прокуратура підтримала найсуворіший запобіжний захід тому, що:

по-перше, це особливо тяжкий злочин;

по-друге, є ризики переховування підозрюваного;

а також підозрюваний намагався сховати знаряддя вчиненого злочину та приховати сліди злочину.

У ДБР розповіли, що наразі поліцейському інкримінують умисне вбивство, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваний спалив речі та заховав зброю

Начальник Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області Олексій Чевердак розповів, що підозрюваний бачив вбитого останнім.

Начальник другого слідчого управління територіального управління ДБР у Краматорську Андрій Прищепа повідомив, що затриманий, після загибелі поліцейського, переодягнувся зібрав особисті речі та спалив їх у сусідньому населеному пункті. Там же неподалік заховав табельну зброю, яку слідчі згодом знайшли.

Наразі справу розслідують.

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