Затримали чоловіка 16 листопада. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.
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На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві 24-річного поліцейського
Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів у ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину,
– заявили у поліції.
Там також повідомили, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції. Саме тому, за рішенням прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.
Наразі триває досудове розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства.
Вбивство 24-річного поліцейського на Луганщині: що відомо
- 16 листопада у Рубіжному Луганської області знайшли вбитого патрульного. Ним виявився 24-річний Олександр Фахруддінов. Загиблий з 2017 року працював у поліції.
- Тіло поліцейського знайшли на території адміністративної будівлі. Місцеві мешканці уточнили, що на подвір'ї школи.
- На місці вбивства правоохоронці виявили сліди боротьби. Крім того, у вбитого не було табельної зброї. Ймовірно, її забрав нападник. Наразі триває слідство.
- Співробітники Національної поліції, ДБР, Управління патрульної поліції та внутрішньої безпеки розпочали слідство.