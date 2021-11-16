Затримали чоловіка 16 листопада. Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

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На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві 24-річного поліцейського

Під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів у ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів затримали особу, яка підозрюється у скоєнні злочину,

– заявили у поліції.

Там також повідомили, що до вбивства причетний працівник патрульної поліції. Саме тому, за рішенням прокуратури, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Наразі триває досудове розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства.

Вбивство 24-річного поліцейського на Луганщині: що відомо