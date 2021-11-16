Задержан мужчина 16 ноября. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Читайте больше Убили у линии разграничения на Донбассе: в полиции назвали имя погибшего коллеги
В Луганской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летнего полицейского
Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали лицо, подозреваемое в совершении преступления,
– заявили в полиции.
Там также сообщили, что к убийству причастен работник патрульной полиции. Именно поэтому по решению прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.
В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного дела по факту умышленного убийства.
Убийство 24-летнего полицейского в Луганской области: что известно
- 16 ноября в Рубежном Луганской области обнаружили убитого патрульного. Им оказался 24-летний Александр Фахруддинов. Погибший с 2017 года работал в полиции.
- Тело полицейского обнаружили на территории административного здания. Местные жители уточнили, что во дворе школы.
- На месте убийства стражи порядка обнаружили следы борьбы. Кроме того, у убитого не было табельного оружия. Вероятно, его забрал нападающий. В настоящее время продолжается следствие.
- Сотрудники Национальной полиции, ДБР, Управления патрульной полиции и внутренней безопасности начали следствие.