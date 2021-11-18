По данным следствия, подозреваемый выстрелил во время спора. Об избрании ему меры пресечения сообщили на брифинге 18 ноября.
К теме На Донбассе убили патрульного и забрали у него табельное оружие
Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве коллеги
Начальник отдела процессуального руководства в уголовных производствах следователей ГБР Луганской областной прокуратуры Евгений Саенко рассказал, что Северодонецкий городской суд 18 ноября удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве патрульного.
Избрана безальтернативная мера пресечения, то есть без права внесения залога,
– заявил Саенко.
По его словам, прокуратура поддержала строжайшую меру пресечения потому, что:
- во-первых, это особо тяжкое преступление;
- во-вторых, есть риски сокрытия подозреваемого;
- а также подозреваемый пытался спрятать орудие совершенного преступления и скрыть следы преступления.
В ГБР рассказали, что сейчас полицейскому инкриминируют умышленное убийство, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Подозреваемый сжег вещи и спрятал оружие
Начальник Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Луганской области Алексей Чевердак рассказал, что подозреваемый видел убитого последним.
Начальник второго следственного управления территориального управления ГБР в Краматорске Андрей Прищепа сообщил, что задержанный, после гибели полицейского, переоделся, собрал личные вещи и сжег их в соседнем населенном пункте. Там же неподалеку спрятал табельное оружие, которое следователи впоследствии нашли.
Сейчас дело расследуют.
Кратко об убийстве 24-летнего полицейского
- 16 ноября в Рубежном на Луганщине нашли убитым патрульного полицейского Александра Фахруддинова. В ряды патрульной полиции погибший присоединился в 2017 году.
- На месте преступления обнаружили следы борьбы. Работники ГБР оперативно установили, что к убийству причастен его коллега, которого задержали.
- Подозреваемый пытался бежать из Украины в Россию. Следователи сообщили, что между полицейскими вспыхнула словесная перепалка. Впоследствии она переросла в драку. Один из мужчин применил оружие и смертельно ранил сослуживца.