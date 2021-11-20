Печерская окружная прокуратура ходатайствовала о безальтернативной мере пресечения в виде содержания под стражей. Суд прислушался к этому и подозреваемого поместили в СИЗО – на 2 месяца без внесения залога.

Детали здесь Убил и выбросил ноги в мусорник на Дружбы народов: в полиции раскрыли детали жуткой расправы

Подозреваемый – 32-летний уроженец Горловки

В прокуратуре рассказали, что в убийстве подозревается 32-летний уроженец Горловки. Он ранее был осужден за воровство и разбой. Мужчина какое-то время проживал у 42-летней жертвы. По предварительным данным следствия, 16 ноября они вместе распивали алкоголь, во время этого и поссорились.

Хозяина злоумышленник убил, а затем еще полтора дня жил в одной квартире с мертвым. Чтобы избавиться от погибшего, мужчина купил пилу и расчленил тело. Части он положил в пакеты и выбросил в мусорник.

Обратите внимание! Подозреваемый хотел сообщить родным убитого, что тот якобы в нетрезвом состоянии ушел куда-то и не вернулся.

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Что известно об ужасном убийстве в столице:

Части тела обнаружили в мусорнике на бульваре Дружбы народов.

Подозреваемый был задержан благодаря информации от неравнодушного киевлянина.

Мужчина сообщил, что подозреваемый находится в квартире на улице Тростянецкой.

Полиция открыла уголовное производство по статье умышленное убийство.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

18 ноября 2021 года в мусорном контейнере возле одного из жилых домов на бульваре Дружбы Народов были обнаружены части тела человека, завернутые в пакеты.

Благодаря безотлагательным оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками полиции и окружной прокуратуры при поддержке оперативных служб ГУНП г. Киеве, за несколько часов после обнаружения останков удалось установить обстоятельства этого жестокого преступления и задержать 32-летнего уроженца города Горловка (Донецкая область), причастного к его совершению.

Учитывая особую тяжесть преступления и личность подозреваемого, ранее судимого за квартирные кражи и разбой, а также статус обвиняемого по делу о повторном похищении имущества, находящегося на рассмотрении Дарницкого районного суда г. Киева, Печерская окружная прокуратура города Киева настаивала на избрании меры в виде содержания под стражей.

20.11.2021 суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого на 2 месяца без возможности внесения залога.

Досудебное расследование продолжается.