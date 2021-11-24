Розгляд справи перенесли на початок грудня. Сторони погодились на це, тому що представник потерпілих не прийшов на останнє засідання.
До теми Розстріл 7 людей на Житомирщині: що сказав у суді єдиний свідок
Я нікого не вбивав навмисне. Чому ніхто правду не каже? Це все сталося через Пшеницького, він є замовником мого вбивства,
– заявив у суді Захаренко.
Захаренко звинуватив адвокатів у "некоректному захисті"
Захаренко заявив, що адвокати наче переконали його мовчати та нічого не казати. Він стверджував, що йому не дали ознайомитись зі слідством, нібито казали підписувати і не затягувати суди.
Обвинувачений збирається подавати позов на прокурора до Європейського суду.
"Медицина відсутня у в’язниці, ви це прекрасно знаєте. Я офіційно подаю заяву про притягнення пана прокурора до кримінальної відповідальності за невиконання судових рішень", – сказав він.
Жорстоке вбивство АТОвців на Житомирщині:
- Вбивство сталось в ніч на 22 травня 2020 року. У розстрілі підозрюють 58-річного Анатолія Захаренка.
- Жертвами стали бійці батальйону імені Кульчицького, військові Нацгвардії, волонтер та працівник Київського Національного авіаційного університету.
- Причиною конфлікту може бути війна на Донбасі. На думку військових товаришів загиблих, власник ставка вбив їх через те, що він є прихильником Росії.
- Правоохоронці під час огляду вилучили 5 одиниць зброї, що зареєстрована офіційно і належить учасникам події. Мисливську рушницю, з якої вбили 7 людей, також вилучили.