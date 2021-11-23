Два десятки років справа залишалася нерозкритою. Все змінила ідентифікація на ручці сумки жертви ДНК її нападника.

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У Британії через роки після злочину знайшли вбивцю

У Лондоні встановили особу чоловіка, який пограбував і сильно побив 86-річну Хільду Локерт. Злочин стався 20 років тому.

Нападнику Джуніору Янгу тоді було всього 18 років. Пенсіонерку після його нападу доставили до лікарні з важкими травмами, переломом ноги та болем у стегні. Через два тижні жінка померла.

Хлопець викрав у Локерт гаманець із 15 фунтами стерлінгів, сумку і квиток на автобус. Через декілька тижнів після інциденту, у червні 2001 року, Янга арештували. Однак невдовзі зловмисник вийшов на волю через недостатність доказів щодо його причетності до нападу.

Чоловіка затримали, він у скоєному зізнався

Лише у 2021 році справу вдалося розкрити – все завдяки аналізу ДНК. Вже 39-річного нападника звинуватили у пограбуванні та ненавмисному вбивстві. Спершу він заперечував, що причетний до злочину.

Ви хочете, щоб ми вважали, що ви якимось чином контактували з грабіжником, і він приніс вашу ДНК, щоб пограбувати Локерт, і поклав вашу ДНК на ручку її сумки,

– сказав у суді прокурор.

Згодом чоловік таки зізнався у злочині та ще у 2 інших пограбуваннях, які скоїв до та після нападу на Хільду Локерт.

Зверніть увагу! Нещодавно у США встановили злочинця, який скоїв одне з найгучніших в історії країни пограбувань. У липні 1969 року Тед Конрад обікрав банк, прихопивши зі собою 215 тисяч доларів, що в сучасному еквіваленті становить 1,7 мільйона доларів. Зловмисника шукали протягом 50 років.