Два десятки років справа залишалася нерозкритою. Все змінила ідентифікація на ручці сумки жертви ДНК її нападника.
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У Британії через роки після злочину знайшли вбивцю
У Лондоні встановили особу чоловіка, який пограбував і сильно побив 86-річну Хільду Локерт. Злочин стався 20 років тому.
Нападнику Джуніору Янгу тоді було всього 18 років. Пенсіонерку після його нападу доставили до лікарні з важкими травмами, переломом ноги та болем у стегні. Через два тижні жінка померла.
Хлопець викрав у Локерт гаманець із 15 фунтами стерлінгів, сумку і квиток на автобус. Через декілька тижнів після інциденту, у червні 2001 року, Янга арештували. Однак невдовзі зловмисник вийшов на волю через недостатність доказів щодо його причетності до нападу.
Чоловіка затримали, він у скоєному зізнався
Лише у 2021 році справу вдалося розкрити – все завдяки аналізу ДНК. Вже 39-річного нападника звинуватили у пограбуванні та ненавмисному вбивстві. Спершу він заперечував, що причетний до злочину.
Ви хочете, щоб ми вважали, що ви якимось чином контактували з грабіжником, і він приніс вашу ДНК, щоб пограбувати Локерт, і поклав вашу ДНК на ручку її сумки,
– сказав у суді прокурор.
Згодом чоловік таки зізнався у злочині та ще у 2 інших пограбуваннях, які скоїв до та після нападу на Хільду Локерт.