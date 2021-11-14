У липні 1969 року пограбували Society National Bank у Клівленді, штат Огайо. Злочин скоїв Тед Конрад – чоловік, який у банку працював касиром.

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Після злочину чоловік жив тихо та непримітно

Конрад зник з 215 тисячами доларів. Здавалось би, ця сума не така значна, аби мовилось про один з найгучніших злочинів. Проте у еквіваленті на теперішній час це становить 1,7 мільйона доларів.

Роботу поліції з пошуку зловмисника ускладнювало те, що після пограбування він "заліг на дно". Ба більше, чоловік жив тихо та непримітно до самої смерті. Життя грабіжника обірвалось у травні 2021 року – від раку легенів.

Що відомо про деталі злочину

На час пограбування касиру було лише 20 років. Коли відділення закривалось, він просто вийшов з банку з 215 тисячами доларів у коричневому пакеті. Його пропустила охорона.

Цікаво, що зникнення коштів помітили аж через два дні, тоді ж і помітили, що на роботу не ходив і Конрад. Юний зловмисник потрапив у перелік "Найбільш розшукуваних злочинців".

Про майбутній злочин грабіжник розповів друзям

Про те, що він планує "обчистити" банк касир розповів друзям. для підготовки він використав фільм "Справа Томаса Крауна".

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Одразу після зникнення грабіжник змінив ім'я на Томас Рендел. Спочатку він переїхав до Вашингтона, а потім до Лос-Анджелеса, остаточно осів – у передмісті Бостона.

Зверніть увагу! Чоловік, що володів великою сумою грошей, працював у гольф-клубі, а потім у салоні вживаних автівок.