Два десятка лет дело оставалось нераскрытым. Все изменила идентификация на ручке сумки жертвы ДНК нападавшего.
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В Британии спустя годы после преступления нашли убийцу
В Лондоне установили личность мужчины, который ограбил и сильно избил 86-летнюю Хильду Локерт. Преступление произошло 20 лет назад.
Нападавшему Джуниору Янгу тогда было всего 18 лет. Пенсионерку после его нападения доставили в больницу с тяжелыми травмами, переломом ноги и болью в бедре. Через две недели женщина умерла.
Парень похитил у Локерт кошелек с 15 фунтами стерлингов, сумку и билет на автобус. Через несколько недель после инцидента в июне 2001 года Янга арестовали. Однако вскоре злоумышленник вышел на свободу из-за недостаточности доказательств его причастности к нападению.
Мужчину задержали, он в совершенном признался
Только в 2021 году дело удалось раскрыть – все благодаря анализу ДНК. Уже 39-летний нападавший был обвинен в ограблении и непреднамеренном убийстве. Сначала он возражал, что причастен к преступлению.
Вы хотите, чтобы мы считали, что вы каким-то образом контактировали с грабителем, и он принес вашу ДНК, чтобы ограбить Локерт, и положил вашу ДНК на ручку ее сумки,
– сказал в суде прокурор.
Впоследствии мужчина признался в преступлении и еще в 2 других ограблениях, которые совершил до и после нападения на Хильду Локерт.