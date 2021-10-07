Команда з 40 колишніх слідчих правоохоронців The Case Breakers заявила, що вони ідентифікували особи вбивці Зодіака.

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Хто міг бути Зодіаком

Група подала до суду докази та десятки фотографій із колишньої темної кімнати чоловіка. Слідчі вважають, що чоловік помер у 2018 році. Це Гарі Френсіс Пост – ветеран повітряних сил США.

Журналісти намагались зв'язатись із членами сім'ї чоловіка, але не вийшло.

Гарі Пост / Фото The Case Breakers Що відомо про вбивцю Зодіака