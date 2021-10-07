Команда з 40 колишніх слідчих правоохоронців The Case Breakers заявила, що вони ідентифікували особи вбивці Зодіака.
До теми Послання загадкового серійного убивці Зодіака вдалося розшифрувати через пів століття
Хто міг бути Зодіаком
Група подала до суду докази та десятки фотографій із колишньої темної кімнати чоловіка. Слідчі вважають, що чоловік помер у 2018 році. Це Гарі Френсіс Пост – ветеран повітряних сил США.
Журналісти намагались зв'язатись із членами сім'ї чоловіка, але не вийшло.
Гарі Пост / Фото The Case Breakers
Що відомо про вбивцю Зодіака
- Зодіак був одним з найзагадковіших злочинців в історії. Він був "активним" у 60-х роках на території Північної Каліфорнії і Сан-Франциско.
- Прізвисько Зодіак маніяк придумав собі сам.
- Його пов’язують з 5 вбивствами, скоєними в районі затоки Сан-Франциско. Проте сам Зодіак стверджував, що вбив 37 людей.
- Вбивця у 1969 році відправляв у газети свої шифри. Він погрожував новими вбивствами, якщо ті не опублікують їх.
- Є чотири криптограми. Зодіак казав, що в одній з них розкрита його особистість. Вже розшифрували 2. В одній маніак зізнавався, що любить вбивати. В іншій – розповідав, що не боїться смерті.
- Злочинця шукають вже понад 50 років.