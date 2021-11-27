В селе Мигия Николаевской области вечером 26 ноября к участковому поступило сообщение об убийстве. После этого правоохранители стали прочесывать территорию.

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Мужчина убил своего сына

Нашли огонь, возле которого находился 53-летний местный житель. Он признался, что в костре останки его 27-летнего сына.

Выяснили, что накануне у отца с сыном возник конфликт. Мужчина ударил сына камнем по голове, тот умер на месте. Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез за несколько километров от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег его.

Сейчас подозреваемого задержали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.

Подозреваемый задержан / Фото полиции

Текст поста полиции Николаева:

В Первомайском районе полицейские задержали мужчину, которій убил своего сына , а его тело сжег.

Сообщение о том, что в селе Мигия произошло убийство, поступило к участковому офицеру райотдела полиции около 17:40 26 ноября.

Сразу же на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, оперативники, криминалист и эксперт. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские выяснили, что между 53-летним отцом и его 27-летним сыном произошел конфликт, переросший в драку . Муж ударил сына камнем по голове. От нанесенного удара молодой человек скончался на месте. Пытаясь скрыть содеянное, злоумышленник положил тело сына в свой автомобиль и вывез за несколько километров от деревни в лесополосу. Там разжег костер и сжег в нем тело убитого. Впоследствии именно у костра его и нашел участковый.