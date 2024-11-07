Безопасная среда – приоритет: как бороться с буллингом в школах

7 ноября, в Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, мы сосредотачиваем внимание на актуальной и болезненной теме, которая влияет на физическое и эмоциональное благополучие детей Украины. Буллинг в школах остается серьезной проблемой, которая требует осознанной реакции и ответственности со стороны взрослых.

Поэтому, как психолог, отвечу на самые актуальные вопросы, которые помогут лучше понять ситуацию и действовать на благо детей. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Почему дети бывают так жестоки друг к другу

Детская жестокость часто имеет корни и причины в неудовлетворенных эмоциональных потребностях или травматическом опыте. Агрессивное поведение может возникать по ряду различных причин:

1. Дети не умеют справляться с собственными эмоциями и выражать свои чувства, иногда выбирают агрессию как способ самозащиты или самоутверждения.

2. Дети подражают взрослым когда становятся свидетелями агрессивного поведения дома или в медиа, и могут принять это за норму. Постоянная жестокость и доминирование в социальной среде также усиливают негативные модели поведения.

3. Дети психологически стремятся к власти и признанию для повышения собственной самооценки, подчиняя себе других. В социальных группах буллинг может становиться способом получения внимания и авторитета среди сверстников.

Влияние воспитания

Воспитание играет ключевую роль в формировании поведения и психологического состояния ребенка. Жестокость и агрессия часто являются последствиями того, что дети не получают необходимого эмоционального воспитания от важных взрослых (родителей, опекунов, родственников). Если ребенка не учат сопереживанию/эмпатии, уважения к другим и ответственности за собственные поступки, он может воспринимать агрессию как допустимый способ взаимодействия с окружающими. Факторы, которые влияют на агрессивные проявления детей:

отсутствие надлежащих и четких границ поведения семьи или когда ребенку позволяют все , это может привести к отсутствию самоконтроля;

, это может привести к отсутствию самоконтроля; насилие как метод воспитания , когда детей наказывают физически или когда дети становятся свидетелями насилия, то могут воспроизводить увиденное, считая это приемлемым способом решения конфликтов;

, когда детей наказывают физически или когда дети становятся свидетелями насилия, то могут воспроизводить увиденное, считая это приемлемым способом решения конфликтов; недостаточное родительское внимание может вызвать стремление ребенка получить его любым путем, в том числе и через негативное поведение.

Что делать, если твой ребенок агрессор

Когда вы узнаете, что ваш ребенок буллит других, важно не отрицать проблему и не обвинять ребенка или себя, а действовать конструктивно.

Спокойный разговор без осуждения – это первый шаг на пути решения. Стоит попытаться понять, что побуждает вашего ребенка вести себя агрессивно. Спросите, как он чувствует себя в школе и что может вызвать такое поведение именно в этот период жизни?

Стоит спокойно и взвешенно объяснить ребенку последствия его действий и что они могут причинять глубокую боль другим. Расскажите о том, как чувствуют себя жертвы буллинга.

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Учите навыкам самоконтроля и работайте над методами управления гневом, в частности дыхательными упражнениями или техниками релаксации.

Также важно помочь ребенку развить сопереживание/эмпатию. Для этого читайте вместе книги или смотрите фильмы, где раскрывается тема сочувствия и поддержки.

Какие книги помогут развить эмпатию у ребенка "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери, где раскрывается тема дружбы, заботы и понимания, показывая ценность видеть мир глазами другого.

"Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Дала, где история демонстрирует, как важно быть добрым и чутким к другим, в противовес эгоизму и жадности.

"Полианна" Элеонор Портер – это история о девочке, которая учит окружающих играть в "игру радости", даже в трудные времена. Это замечательный урок оптимизма и сострадания.

"Чудо" Р. Дж. Паласио – это история о мальчике с лицом, которое отличается от других, и о том, как доброта и эмпатия могут изменить мир вокруг.

Фильмы и мультики, способствующие развитию эмпатии

"Король Лев" – история о потере, дружбе и ответственности помогает детям понять, как важно поддерживать друг друга в сложные моменты.

"В поисках Немо" – мультфильм, который учит поддерживать своих друзей и близких, даже когда это непросто, и принимать других с их особенностями.

"Тайный сад" (The Secret Garden, 2020) – фильм рассказывает о силе дружбы, заботы и то, как любовь и поддержка могут изменить человека.

"Вверх" (Up, 2009) – мультфильм о дружбе между старым мужчиной и маленьким мальчиком, демонстрирующий важность понимания и поддержки друг друга.

Эти книги и фильмы помогут детям увидеть мир глазами других людей и понять, почему сострадание и доброта так важны в нашей жизни.

Привлекайте психолога, если сами не справляетесь, или нужна помощь. Специалист поможет ребенку осознать свое поведение и найти здоровые способы взаимодействия с другими.

Как понять, что твой ребенок – жертва буллинга

Дети, которые становятся жертвами буллинга, часто не говорят об этом прямо. Вот некоторые признаки, которые могут указывать на проблему:

изменения в поведении ребенка, когда он становится замкнутым, нервным или расстроенным, избегает разговоров о школе;

потеря интереса к учебе и ухудшение успеваемости или нежелание посещать школу;

соматические жалобы такие как частые головные боли, боль в животе или другие физические симптомы без видимых причин;

исчезновение или повреждение вещей ребенка, когда он может возвращаться домой без своих вещей или с поврежденными предметами;

нарушение сна – частые кошмары, бессонница или часто тревожный сон.

Если заметили что-то подобное, важно поговорить с ребенком открыто и дать понять, что вы на его стороне.

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Как на буллинг должны реагировать учителя

Учителя играют тоже очень важную роль в выявлении и предотвращении буллинга. Они должны создать безопасную среду в классе, где должны быть четкие правила против любых форм насилия. Также важно регулярно обсуждать с детьми ценность уважения и поддержки.

В случае выявления буллинга, учитель должен немедленно вмешаться, защитить жертву и сообщить администрации и родителям.

Также важны образовательные программы по развитию социальных навыков, эмоциональной грамотности и способов мирного разрешения конфликтов.

Что должны делать родители, когда ребенок расскажет, что его травят

1. Выслушайте без осуждения ребенка, он должен чувствовать вашу поддержку. Покажите, что вы верите ему и готовы помочь.

2. Успокойте и поддержите ребенка и дайте ему знать, что он не виноват в том, что происходит, и что вместе вы найдете выход.

3. Обсудите следующие шаги и обратитесь к учителям и администрации школы, чтобы выработать план действий для защиты ребенка.

4. Работайте над восстановлением самооценки ребенка и привлеките его к деятельности, которая приносит удовольствие и помогает чувствовать себя уверенным и в безопасности в кругу детей и взрослых.

Проблема буллинга требует совместной работы всех участников образовательного процесса, семей и всех сознательных граждан. Только объединяя усилия, мы можем создать среду, где дети чувствуют себя в безопасности, защищены и приняты, и могут развиваться свои задатки и таланты для собственной самореализации и на благо Украины.