Безпечне середовище – пріоритет: як боротися з булінгом у школах

7 листопада, у Міжнародний день боротьби з насильством і булінгом у закладах освіти, ми зосереджуємо увагу на актуальній і болючій темі, яка впливає на фізичне й емоційне благополуччя дітей України. Булінг у школах залишається серйозною проблемою, яка потребує усвідомленої реакції та відповідальності з боку дорослих.

Отож, як психолог, відповім на найактуальніші питання, які допоможуть краще зрозуміти ситуацію і діяти на благо дітей. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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Чому діти бувають такі жорстокі один до одного

Дитяча жорстокість часто має корені та причини у незадоволених емоційних потребах або травматичному досвіді. Агресивна поведінка може виникати через низку різних причин:

1. Діти не вміють справлятися з власними емоціями та виражати свої почуття, іноді вибирають агресію як спосіб самозахисту чи самоствердження.

2. Діти наслідують дорослих коли стають свідками агресивної поведінки вдома або в медіа, і можуть прийняти це за норму. Постійна жорстокість і домінування в соціальному середовищі також підсилюють негативні моделі поведінки.

3. Діти психологічно прагнуть до влади і визнання для підвищення власної самооцінки, підкоряючи собі інших. У соціальних групах булінг може ставати способом отримання уваги та авторитету серед однолітків.

Вплив виховання

Виховання відіграє ключову роль у формуванні поведінки на психологічного стану дитини. Жорстокість та агресія часто є наслідками того, що діти не отримують необхідного емоційного виховання від важливих дорослих (батьків, опікунів, родичів). Якщо дитину не вчать співпереживання/емпатії, поваги до інших та відповідальності за власні вчинки, вона може сприймати агресію як допустимий спосіб взаємодії з оточенням. Фактори які впливають на агресивні прояви дітей:

відсутність належних та чітких меж поведінки сім'ї або коли дитині дозволяють все , це може призвести до відсутності самоконтролю;

, це може призвести до відсутності самоконтролю; насильство як метод виховання , коли дітей карають фізично або коли діти стають свідками насильства, то можуть відтворювати побачене, вважаючи це прийнятним способом вирішення конфліктів;

, коли дітей карають фізично або коли діти стають свідками насильства, то можуть відтворювати побачене, вважаючи це прийнятним способом вирішення конфліктів; недостатня батьківська увага може викликати прагнення дитини здобути її будь-яким шляхом, зокрема й через негативну поведінку.

Що робити, якщо твоя дитина агресор

Коли ви дізнаєтеся, що ваша дитина булить інших, важливо не заперечувати проблему і не звинувачувати дитину чи себе, а діяти конструктивно.

Спокійна розмова без осуду – це перший крок на шляху вирішення. Варто спробувати зрозуміти, що спонукає вашу дитину поводитися агресивно. Запитайте, як вона почувається в школі і що може спричиняти таку поведінку саме у цей період життя?

Варто спокійно і виважено пояснити дитині наслідки її дій та що вони можуть завдавати глибокого болю іншим. Розкажіть про те, як почуваються жертви булінгу.

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Навчайте навичок самоконтролю та працюйте над методами управління гнівом, зокрема дихальними вправами або техніками релаксації.

Також важливо допомогти дитині розвинути співпереживання/емпатію. Для цього читайте разом книги чи дивіться фільми, де розкривається тема співчуття і підтримки.

Які книги допоможуть розвинути емпатію у дитини "Маленький принц" Антуана де Сент-Екзюпері, де розкривається тема дружби, турботи й розуміння, показуючи цінність бачити світ очима іншого.

"Чарлі і шоколадна фабрика" Роальда Дала, де історія демонструє, як важливо бути добрим і чуйним до інших, на противагу егоїзму й жадібності.

"Поліанна" Елеонор Портер – це історія про дівчинку, яка вчить оточеняя грати в "гру радості", навіть у важкі часи. Це чудовий урок оптимізму та співчуття.

"Диво" Р. Дж. Паласіо – це історія про хлопчика з обличчям, яке відрізняється від інших, і про те, як доброта та емпатія можуть змінити світ навколо.

Фільми та мультики, що сприяють розвитку емпатії

"Король Лев" – історія про втрату, дружбу і відповідальність допомагає дітям зрозуміти, як важливо підтримувати один одного в складні моменти.

"У пошуках Немо" – мультфільм, який вчить підтримувати своїх друзів і близьких, навіть коли це непросто, і приймати інших з їхніми особливостями.

"Таємний сад" (The Secret Garden, 2020) – фільм розповідає про силу дружби, турботи і те, як любов та підтримка можуть змінити людину.

"Вгору" (Up, 2009) – мультфільм про дружбу між старим чоловіком і маленьким хлопчиком, що демонструє важливість розуміння та підтримки один одного.

Ці книги й фільми допоможуть дітям побачити світ очима інших людей і зрозуміти, чому співчуття й доброта такі важливі в нашому житті.

Залучайте психолога, якщо самі не справляєтеся, або потрібна допомога. Фахівець допоможе дитині усвідомити свою поведінку і знайти здорові способи взаємодії з іншими.

Як зрозуміти, що твоя дитина – жертва булінгу

Діти, які стають жертвами булінгу, часто не кажуть про це прямо. Ось деякі ознаки, які можуть вказувати на проблему:

зміни в поведінці дитини, коли вона стає замкнутою, нервовою або засмученою, уникає розмов про школу;

втрата інтересу до навчання та погіршення успішності або небажання відвідувати школу;

соматичні скарги такі як часті головні болі, біль у животі або інші фізичні симптоми без видимих причин;

зникнення або пошкодження речей дитини, коли вона може повертатися додому без своїх речей або з пошкодженими предметами;

порушення сну – часті кошмари, безсоння або часто тривожний сон.

Якщо помітили щось подібне, важливо поговорити з дитиною відкрито та дати зрозуміти, що ви на її боці.

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Як на булінг мають реагувати вчителі

Вчителі відіграють теж дуже важливу роль у виявленні й запобіганні булінгу. Вони повинні створити безпечне середовище у класі, де мають бути чіткі правила проти будь-яких форм насильства. Також важливо регулярно обговорювати з дітьми цінність поваги та підтримки.

У разі виявлення булінгу, вчитель повинен негайно втрутитися, захистити жертву і повідомити адміністрацію та батьків.

Також важливими є освітні програми з розвитку соціальних навичок, емоційної грамотності та способів мирного вирішення конфліктів.

Що мають робити батьки, коли дитина розповість, що її цькують

1. Вислухайте без осуду дитину, вона має відчувати вашу підтримку. Покажіть, що ви вірите їй і готові допомогти.

2. Заспокойте і підтримайте дитину і дайте їй знати, що вона не винна в тому, що відбувається, і що разом ви знайдете вихід.

3. Обговоріть наступні кроки та зверніться до вчителів і адміністрації школи, щоб виробити план дій для захисту дитини.

4. Працюйте над відновленням самооцінки дитини та залучіть її до діяльності, яка приносить задоволення і допомагає відчувати себе впевненою та у безпеці в колі дітей і дорослих.

Проблема булінгу потребує спільної роботи всіх учасників освітнього процесу, родин та всіх свідомих громадян. Тільки об'єднуючи зусилля, ми можемо створити середовище, де діти почуваються у безпеці, захищені й прийняті, та можуть розвиватися свої задатки й таланти для власної самореалізації та на благо України.