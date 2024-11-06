Для цього ми побудували цілу екосистему проєктів для бізнесу. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Одного разу вже не виправдав сподівань: прихід Трампа стане розчаруванням для Кремля

Бізнес та Дія

Застосунок і портал Дія. На сьогодні Дією вже користуються понад 21 мільйон українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів, а на порталі – понад 125 послуг. Серед них – десятки сервісів для бізнесу:

автоматична реєстрація ФОП і ТОВ,

сплата податків,

подання декларацій,

гранти,

комплексний сервіс е-Підприємець тощо.

До речі, ми запустили найшвидшу автоматичну реєстрацію ФОП. Рекорд – 3 секунди. З Дією вже запустили понад 679 тисяч ФОП.

Дія.City. Гнучкий та адаптивний проєкт, що розвивається й відповідає викликам часу. До простору вже долучилися понад 1 400 резидентів. Ми постійно аналізуємо ринок і потреби держави та розширюємо види діяльності в Дія.City. Із 2023 року до простору можуть долучитися компанії, які працюють у напрямі defense tech, а цього року додали виробників біонічних протезів.

Дія.Бізнес. Онлайн-платформа та офлайн-центри, де можна отримати консультації, знайти експертну підтримку й інструменти для запуску чи розвитку власної справи. На сьогодні вже працюють 13 центрів в Україні та ще один у Варшаві.

Нещодавно ми оновили портал Дія.Бізнес і додали ще більше можливостей для підприємців. Один із них – маркетплейс фінансових можливостей. Ви можете вибрати програму й отримати фінансування для бізнесу, який допоможе досягнути саме ваших цілей.

Brave1. Defense tech-кластер став фаст-треком для доставки оборонних технологій на фронт. На платформі вже зареєстровано понад 3 020 розробок. Це дрони, РЕБ, роботи та інші технологічні розробки, які вже працюють на полі бою. Окрім експертної підтримки, Brave1 видає гранти. За весь час вже видали 373 гранти на загальну суму 382,3 мільйона гривень.

Читайте також Екзотично й дуже дорого: кілька нюансів, які українцям треба знати про вибори у США

Український фонд стартапів. Це найбільший ангельський інвестор, який видав 571 грант на суму 425,3 мільйона гривень. Програми фонду допомагають розвиватися й зростати стартапам, які перебувають на стадії запуску чи на початку роботи.

Кожен з елементів екосистеми допомагає дійсним чи майбутнім підприємцям знайти рішення для власного бізнесу: отримати послуги, експертну підтримку, консультації, гранти тощо.

Бюрократія бізнесу до цифровізації

Головне завдання нашої команди — не оцифровувати бюрократію, а усувати її. Саме тому ми постійно збираємо фідбек підприємців, чого їм не вистачає і що спростить їхнє життя.

Для деяких бізнесів відкриття ФОП достатньо для того, щоб одразу вести підприємницьку діяльність. Але якщо ви, наприклад, хочете відкрити магазин квітів, салон краси або кафе, то відкриття ФОП – це тільки перший етап, після якого підприємців чекали десятки бюрократичних кіл. А точніше близько 53 дні оформлення всіх документів і 30 кілометрів забігу по установах.

Якщо точніше, то, щоб відкрити кафе, майбутньому підприємцю потрібно було:

отримати виписку з ЄДР у держреєстратора чи на сайті Мін'юсту;

подати заяву про спрощену систему оподаткування;

звернутися до ДСНС, щоб зареєструвати пожежну декларацію;

звернутися до Держпродспоживслужби, щоб подати заяву про державну реєстрацію потужностей;

подати заяву про пошук баристи в Центрі зайнятості;

повідомити органи ДПС про прийняття працівника на роботу;

зареєструвати декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в Державній службі України з питань праці;

відкрити банківський рахунок у відділенні банку.

Загалом потрібно було сходити чи прокомунікувати із сімома установами – від ДСНС до банку. Паралельно додайте до цього підготовку всіх документів, очікування, збір підписів тощо. Стає складно ще на етапі усвідомлення, скільки всього потрібно зробити.

е-Підприємець, або бізнес під ключ

Саме для того, щоб максимально вбити бюрократію для бізнесу, пів року тому ми запустили сервіс е-Підприємець на порталі Дія. Це як єМалятко, тільки для бізнесу. За однією заявою ви можете запустити бізнес і не ходити по держустановах за кожним папірцем, дозволом чи декларацією. Над сервісом ми працювали за підтримки Європейського Союзу, а також Академії електронного управління Естонії (eGA).

е-Підприємець об'єднує 10 послуг – від відкриття ФОП до пожежної декларації та відкриття банківського рахунку. Тобто це найзатребуваніші послуги, які потрібні для запуску чи масштабування бізнесу. Ви подаєте заяву на порталі Дія – і система запропонує набори послуг за найпопулярнішими видами малого бізнесу (для кафе, салонів краси, точок продажу, ІТ), а детальний опитувальник уточнить ці набори.

Цікаво Юридично необов'язково: як міністри країн світу домовилися повертати українців з Росії

Що зручно: після отримання послуги всі результати зберігаються на порталі Дія, тож не потрібно щоразу витрачати час і шукати роздруковані витяги чи декларації. Крім цього, заповнені заяви про подання декларацій, звітів автоматично передаються відповідним органам державної влади без вашого додаткового залучення.

За пів року українці подали 1 870 заяв. Це як повноцінний запуск бізнесу, так і можливість отримати одну послугу з комплексу. Загалом середня тривалість заповнення заяви – 33 хвилини. А серед найпопулярніших сфер – роздрібна торгівля, ІТ, онлайн-торгівля і послуги.

Скористатися послугою можуть як майбутні, так і дійсні підприємці, які масштабують бізнес. Наприклад, відкривають ще одну точку, запускають бізнес за іншим напрямом тощо.

Нові послуги в комплексі е-Підприємець

Ми запускаємо ще 5 додаткових послуг у сервісі е-Підприємець у форматі бета-тестування. Відтепер ви також зможете подати:

повідомлення про використання єдиного рахунку,

повідомлення про прийняття працівника на роботу,

заяву про реєстрацію РРО (фіскальний касовий апарат),

заяву про реєстрацію ПРРО (Програмний реєстратор розрахункових операцій – цифровий аналог касових апаратів),

повідомлення про об'єкти оподаткування.

Ще 5 послуг і мінус 9 днів бюрократії із життя підприємця. Натомість ви можете використати їх для більш важливих завдань вашого бізнесу.

Надалі наш фокус залишається незмінним – більше зручних сервісів для бізнесу. Ми продовжимо додавати послуги до е-Підприємця, щоб у кілька кліків ви могли отримати необхідні сервіси.