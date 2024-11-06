Для этого мы построили целую экосистему проектов для бизнеса. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Бизнес и Дия

Приложение и портал Дия. На сегодня Дией уже пользуются более 21 миллиона украинцев. В приложении доступны более 30 сервисов, а на портале – более 125 услуг. Среди них – десятки сервисов для бизнеса:

автоматическая регистрация ФЛП и ООО,

уплата налогов,

подача деклараций,

гранты,

комплексный сервис е-Предприниматель и тому подобное.

Кстати, мы запустили самую быструю автоматическую регистрацию ФЛП. Рекорд – 3 секунды. С Дией уже запустили более 679 тысяч ФЛП.

Дия.City. Гибкий и адаптивный проект, развивающийся и отвечающий вызовам времени. К пространству уже присоединились более 1 400 резидентов. Мы постоянно анализируем рынок и потребности государства и расширяем виды деятельности в Дия.City. С 2023 года к пространству могут присоединиться компании, которые работают в направлении defense tech, а в этом году добавили производителей бионических протезов.

Дия.Бізнес. Онлайн-платформа и офлайн-центры, где можно получить консультации, найти экспертную поддержку и инструменты для запуска или развития собственного дела. На сегодня уже работают 13 центров в Украине и еще один в Варшаве.

Недавно мы обновили портал Дия.Бизнес и добавили еще больше возможностей для предпринимателей. Один из них – маркетплейс финансовых возможностей. Вы можете выбрать программу и получить финансирование для бизнеса, которое поможет достичь именно ваших целей.

Brave1. Defense tech-кластер стал фаст-треком для доставки оборонных технологий на фронт. На платформе уже зарегистрировано более 3 020 разработок. Это дроны, РЭБ, роботы и другие технологические разработки, которые уже работают на поле боя. Кроме экспертной поддержки, Brave1 выдает гранты. За все время уже выдали 373 гранта на общую сумму 382,3 миллиона гривен.

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Украинский фонд стартапов. Это крупнейший ангельский инвестор, который выдал 571 грант на сумму 425,3 миллиона гривен. Программы фонда помогают развиваться и расти стартапам, которые находятся на стадии запуска или в начале работы.

Каждый из элементов экосистемы помогает действующим или будущим предпринимателям найти решение для собственного бизнеса: получить услуги, экспертную поддержку, консультации, гранты и тому подобное.

Бюрократия бизнеса к цифровизации

Главная задача нашей команды – не оцифровывать бюрократию, а устранять ее. Именно поэтому мы постоянно собираем фидбек предпринимателей, чего им не хватает и что упростит их жизнь.

Для некоторых бизнесов открытия ФЛП достаточно для того, чтобы сразу вести предпринимательскую деятельность. Но если вы, например, хотите открыть магазин цветов, салон красоты или кафе, то открытие ФЛП – это только первый этап, после которого предпринимателей ждали десятки бюрократических кругов. А точнее около 53 дня оформления всех документов и 30 километров забега по учреждениям.

Если точнее, то, чтобы открыть кафе, будущему предпринимателю нужно было:

получить выписку из ЕГР у госрегистратора или на сайте Минюста;

подать заявление об упрощенной системе налогообложения;

обратиться в ГСЧС, чтобы зарегистрировать пожарную декларацию;

обратиться в Госпродпотребслужбу, чтобы подать заявление о государственной регистрации мощностей;

подать заявление о поиске баристы в Центре занятости;

уведомить органы ГНС о принятии работника на работу;

зарегистрировать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям законодательства по вопросам охраны труда в Государственной службе Украины по вопросам труда;

открыть банковский счет в отделении банка.

В общем нужно было сходить или прокоммуницировать с семью учреждениями – от ГСЧС в банк. Параллельно добавьте к этому подготовку всех документов, ожидания, сбор подписей и тому подобное. Становится сложно еще на этапе осознания, сколько всего нужно сделать.

е-Предприниматель, или бизнес под ключ

Именно для того, чтобы максимально убить бюрократию для бизнеса, полгода назад мы запустили сервис е-Предприниматель на портале Дия. Это как еМалятко, только для бизнеса. По одному заявлению вы можете запустить бизнес и не ходить по госучреждениям за каждой бумажкой, разрешением или декларацией. Над сервисом мы работали при поддержке Европейского Союза, а также Академии электронного управления Эстонии (eGA).

е-Предприниматель объединяет 10 услуг – от открытия ФЛП до пожарной декларации и открытия банковского счета. То есть это самые востребованные услуги, которые нужны для запуска или масштабирования бизнеса. Вы подаете заявление на портале Дия – и система предложит наборы услуг по самым популярным видам малого бизнеса (для кафе, салонов красоты, точек продаж, IT), а подробный опросник уточнит эти наборы.

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Что удобно: после получения услуги все результаты сохраняются на портале Дия, поэтому не нужно каждый раз тратить время и искать распечатанные выписки или декларации. Кроме этого, заполненные заявления о подаче деклараций, отчетов автоматически передаются соответствующим органам государственной власти без вашего дополнительного привлечения.

За полгода украинцы подали 1 870 заявлений. Это как полноценный запуск бизнеса, так и возможность получить одну услугу из комплекса. В общем средняя продолжительность заполнения заявления – 33 минуты. А среди самых популярных сфер – розничная торговля, IT, онлайн-торговля и услуги.

Воспользоваться услугой могут как будущие, так и действующие предприниматели, которые масштабируют бизнес. Например, открывают еще одну точку, запускают бизнес по другому направлению и тому подобное.

Новые услуги в комплексе е-Предприниматель

Мы запускаем еще 5 дополнительных услуг в сервисе е-Предприниматель в формате бета-тестирования. Теперь вы также сможете подать:

уведомление об использовании единого счета,

уведомление о приеме работника на работу,

заявление о регистрации РРО (фискальный кассовый аппарат),

заявление о регистрации ПРРО (Программный регистратор расчетных операций – цифровой аналог кассовых аппаратов),

уведомление об объектах налогообложения.

Еще 5 услуг и минус 9 дней бюрократии из жизни предпринимателя. Вместо этого вы можете использовать их для более важных задач вашего бизнеса.

В дальнейшем наш фокус остается неизменным – больше удобных сервисов для бизнеса. Мы продолжим добавлять услуги в е-Предпринимателя, чтобы в несколько кликов вы могли получить необходимые сервисы.