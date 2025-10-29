В Defence Express опровергли самые громкие мифы о российской ракете "Буревестник"
- Россия заявила об успешных испытаниях ракеты с ядерным двигателем "Буревестник".
- Главный редактор Defence Express Олег Катков опроверг мифы вокруг этой ракеты, отметив, что ее характеристики не соответствуют заявлениям Москвы.
Россия снова заявила об успешных испытаниях ракеты с ядерным двигателем "Буревестник". Кремль называет ее оружием нового поколения, способным преодолевать любую систему обороны.
Главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире 24 Канала объяснил, что вокруг этой разработки накопилось немало мифов. Он рассказал, какую реальную угрозу представляет "Буревестник" и почему ее характеристики не соответствуют громким заявлениям Москвы.
Миф о "аналогов нет" и реальность разработки
Олег Катков напомнил, что ракета "Буревестник" входит в перечень проектов, которыми Путин хвастался еще в 2019 году. К нему относятся "Кинжал", "Циркон" и "Посейдон", оружие, которое российская пропаганда называла "аналогов нет". Все они должны были демонстрировать технологическое преимущество, но большинство оказались неэффективными или не готовыми к использованию.
Буревестник это один из двух "вундерваффе", о которых Путин говорил еще в 2019 году. Кинжал и Циркон, что якобы прорывают любую оборону, сбиваются Patriot, а Посейдон это мегаторпеда из сталинских идей,
– объяснил Катков.
Ракета с ядерной силовой установкой осталась экспериментальным образцом, который продолжают испытывать. Ее история демонстрирует, как Кремль пытается удерживать образ сверхдержавы благодаря проектам, которые пока не имеют подтвержденной эффективности.
Как работает "Буревестник" и зачем его создали?
Ракета имеет ядерную силовую установку, что обеспечивает ей очень длительный полет и позволяет атаковать с непредсказуемых направлений. По замыслу, она призвана обеспечивать глобальную достижимость целей и действовать как средство стратегического поражения. В конструкции заложена возможность много часов держаться в воздухе без дозаправки.
Она только для ядерного сценария и должна запускаться заранее, еще до старта баллистических ракет и за счет ядерного реактора может лететь часами,
– отметил Катков.
Идея применения такой ракеты – создать возможность поражения с непредсказуемых курсов. На бумаге это дает стратегическую гибкость, но на практике возникает много технических и логистических вопросов. Именно эти нерешенные проблемы ставят под сомнение реальную боеспособность системы.
Почему "Буревестник" не является прорывом в военных технологиях?
Несмотря на заявления Кремля, ракета до сих пор не готова к серийному производству. Проведенные пуски остаются экспериментальными, а информация об их успешности поступает только из открытых источников. Официальные данные о реальных боевых возможностях отсутствуют, что свидетельствует о проблемах с доведением проекта до рабочего состояния.
Буревестник еще не готов. Это очередные испытания, а США уже разворачивают систему спутникового мониторинга, способную отслеживать ракетные пуски любого типа,
– отметил Катков.
Современные технологии наблюдения делают скрытые запуски практически невозможными. США создают систему, которая 24 часа в сутки контролирует воздушное пространство с помощью спутников. В таких условиях любое преимущество, на которое рассчитывал Кремль, теряет смысл.
Реальная угроза и мифы вокруг "Буревестника"
Олег Катков отметил, что главная опасность этой ракеты не в ее боевых возможностях, а в самой идее ее использования. "Буревестник" создавался для полномасштабного ядерного конфликта, в котором вопрос эффективности оружия уже не будет иметь значения. В таком сценарии ее применение стало бы частью взаимного уничтожения, а не военного превосходства.
Это ракета для объективного конца человечества, для обмена сотнями баллистических ракет с тысячами ядерных боеголовок,
– объяснил Катков.
Именно поэтому "Буревестник" скорее символ политической демонстрации, чем реальная угроза. Кремль использует эту разработку, чтобы создавать иллюзию технологического превосходства и давить на Запад пропагандой. Однако в мире, где стратегическая стабильность базируется на сдерживании, подобные проекты лишь подчеркивают изоляцию России.
Что известно о российской ракете "Буревестник"
- Россия заявила об очередных испытаниях ядерной ракеты "Буревестник", однако эксперты сомневаются в ее боеспособности. Полковник запаса Роман Свитан объяснил, что большинство запусков заканчивались неудачей, а сама ракета является старой советской разработкой, которую видно на всех радарах.
- 21 октября Москва заявила, что ракета якобы пролетела 14 тысяч километров за 15 часов. Путин поручил готовить "Буревестник" к боевому дежурству. Впрочем, независимых подтверждений пуска нет, а спутниковые снимки, которые Reuters связывает с проектом, эксперты Defence Express считают лишь предположением.
- Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заметил, что на Запад, эти испытания не произвели впечатления. Дональд Трамп отреагировал сдержанно, напомнив, что США имеют подводные лодки с ядерным оружием. По словам Ступака, "Буревестник" скорее пример российского “распила” бюджета, чем реальной военной угрозы.