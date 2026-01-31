Была ли причиной блэкаута кибератака: ответ Минцифры

В Минцифры отреагировали на заявления о том, что блэкаут в Украине был вызван кибератакой. В ведомстве отметили, что авария произошла по технологическим причинам на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Была ли кибератака причиной блэкаута?

В ведомстве подчеркнули, что аварийная ситуация в энергосистеме не связана с кибератакой. Причиной отключений стали технологические проблемы на линиях между энергосистемами Украины и Молдовы.

В настоящее время украинские энергетики проводят восстановительные работы, а основной задачей является стабилизация ситуации в кратчайшие сроки.

Напомним, что 31 января в Украине произошло масштабное каскадное отключение электроэнергии из-за проблем в энергосистеме. Из-за этого большая часть регионов осталась без света. В некоторых городах остается проблема с водоснабжением. В Киеве и Харькове метро курсирует с проблемами.

Владимир Зеленский уже заслушал доклады премьер-министра Украины Юлии Свириденко и министра энергетики Дениса Шмыгаля. Глава государства подчеркнул, что энергетики работают даже в сложнейших ситуациях.

Что известно о состоянии энергосистемы на данный момент?