Чи була причиною блекауту кібератака: відповідь Мінцифри

У Мінцифри відреагували на заяви про те, що блекаут в Україні був спричинений кібератакою. У відомстві зазначили, що аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Чи була кібератака причиною блекауту?

У відомстві наголосили, що аварійна ситуація в енергосистемі не пов’язана з кібератакою. Причиною відключень стали технологічні проблеми на лініях між енергосистемами України та Молдови.

Наразі українські енергетики проводять відновлювальні роботи, а основним завданням є стабілізація ситуації в найкоротший термін.

Нагадаємо, що 31 січня в Україні відбулося масштабне каскадне відключення електроенергії через проблеми в енергосистемі. Через це більша частина регіонів залишилася без світла. У деяких містах залишається проблема з водопостачанням. У Києві та Харкові метро курсує з проблемами.

Володимир Зеленський вже заслухав доповіді прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля. Глава держави наголосив, що енергетики працюють, навіть у надскладних ситуаціях.

Що відомо про стан енергосистеми станом на зараз?