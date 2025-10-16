В сентябре 2025 года в украинских высших учебных заведениях стартовала обязательная базовая общевойсковая подготовка для студентов. Программа интегрирована в учебный процесс и предусматривает как теоретические, так и практические занятия.

Практику будут проходить в период каникул, чтобы не пересекаться с основным учебным процессом. Об особенностях процесса рассказала адвокат Марина Бекало для ТСН, передает 24 Канал.

Как будет проходить подготовка студентов?

В условиях всеобщей мобилизации и военного положения в Украине студенты высших учебных заведений начали проходить базовую общевойсковую подготовку (БОВП). Она стала обязательной с сентября 2025 года.

Курс предусматривает 300 академических часов и состоит из двух частей:

теоретической – 90 часов в учебных заведениях;

практической – 210 часов в специальных учебных центрах ВСУ.

Перед началом практической части студенты будут проходить медосмотр. Те, кто будет признан непригодным к военной службе, будут освобождаться от второго этапа.

Теоретический курс будут проходить все студенты, а практический – мужчины, пригодные по состоянию здоровья. Женщины смогут присоединиться к практической части добровольно после постановки на воинский учет в ТЦК и СП.

Отказ от прохождения БЗВП для студентов мужского пола, которые признаны годными к военной службе, является основанием для отчисления из вуза,

– отметила Бекало.

Направление на БЗВП обеспечивают ТЦК и СП на основании списков, которые подают университеты.

После завершения подготовки студенты будут принимать военную присягу, получат сертификат и военно-учетную специальность. Как отметила адвокат, это освободит мужчин от обязательной базовой военной службы, предусмотренной для лиц в возрасте 18 – 25 лет.

Кроме того, добавляет Бекало, прохождения БЗВП станет условием для первого трудоустройства на государственную службу, в органы местного самоуправления и прокуратуру.

Что известно о БЗВП для студентов?