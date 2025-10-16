Базова загальновійськова підготовка для студентів: кого стосується і як проходитиме
- У 2025 році в українських вищих навчальних закладах стартувала обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів, що містить 300 академічних годин теоретичних та практичних занять.
- Після завершення курсу студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.
У вересні 2025 року в українських вищих навчальних закладах стартувала обов'язкова базова загальновійськова підготовка для студентів. Програма інтегрована в навчальний процес і передбачає як теоретичні, так і практичні заняття.
Практику проходитимуть у період канікул, щоб не перетинатися з основним навчальним процесом. Про особливості процесу розповіла адвокатка Марина Бекало для ТСН, передає 24 Канал.
Як проходитиме підготовка студентів?
В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні студенти вищих навчальних закладів почали проходити базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Вона стала обов'язковою з вересня 2025 року.
Курс передбачає 300 академічних годин і складається з двох частин:
- теоретичної – 90 годин у закладах освіти;
- практичної – 210 годин у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.
Перед початком практичної частини студенти проходитимуть медогляд. Ті, хто буде визнаний непридатним до військової служби, звільнятимуться від другого етапу.
Теоретичний курс проходитимуть усі студенти, а практичний – чоловіки, придатні за станом здоров'я. Жінки зможуть приєднатися до практичної частини добровільно після постановки на військовий облік у ТЦК та СП.
Відмова від проходження БЗВП для студентів чоловічої статі, які визнані придатними до військової служби, є підставою для відрахування з вишу,
– наголосила Бекало.
Направлення на БЗВП забезпечують ТЦК та СП на підставі списків, які подають університети.
Після завершення підготовки студенти складатимуть військову присягу, отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність. Як зазначила адвокатка, це звільнить чоловіків від обов'язкової базової військової служби, передбаченої для осіб віком 18 – 25 років.
Крім того, додає Бекало, проходження БЗВП стане умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.
Що відомо про БЗВП для студентів?
За чинними правилами, студенти, які здобувають вищу освіту після повної загальної середньої, проходять теорію БЗВП на другому курсі. Інші – у перший рік навчання.
Програма не охоплює магістрів та аспірантів. Питання щодо участі осіб до 25 років, які навчаються на цих рівнях, наразі не врегульоване.
В Україні мобілізовані військовозобов'язані проходять БЗВП перед відправкою на фронт. Він триває 45 днів і охоплює різні види військових навичок.