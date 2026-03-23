Подготовка по-новому: Генштаб объяснил, где теперь будет проходить БЗВП

В Генштабе ВСУ объяснили ситуацию с базовой общевойсковой подготовкой за рубежом. Несмотря на изменения, ее не отменили полностью, однако формат подготовки пересмотрели.

Основной акцент теперь делают на обучении в Украине. Об этом в комментарии "РБК-Украина" заявил спикер украинского Генштаба Дмитрий Лиховий.

Как изменится подготовка военных в ВСУ?

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что базовую общевойсковую подготовку (БОВП) за рубежом не отменяют, однако ее формат меняется. Основная часть обучения постепенно переносится в Украину.

По словам Лиховия, речь идет не об отказе от международной помощи, а о повышении эффективности подготовки.

Мы не отказываемся от подготовки за рубежом, она продолжается. Но если видим, что определенные элементы не дают нужного результата или не соответствуют реальным условиям войны, мы меняем подход и оставляем только то, что действительно эффективное,

– объяснил он.

Одной из ключевых причин изменений является разница между обучением за рубежом и реальными боевыми условиями в Украине. В Генштабе отмечают, что современная война требует максимально практической подготовки.

"Часть инструкторов за рубежом не имеет опыта именно той войны, которая сейчас идет в Украине. Поэтому после возвращения военных нам приходится дополнительно адаптировать их подготовку к реальным условиям", – отметили там.

Также важную роль играет фактор времени и логистики. Подготовка в Украине позволяет быстрее обновлять программы и учитывать новый боевой опыт.

В то же время сотрудничество с международными партнерами продолжается. Часть учений могут проводить совместно с иностранными инструкторами или адаптировать под украинские реалии.

Какие еще изменения ждут войско?