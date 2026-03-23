Підготовка по-новому: Генштаб пояснив, де тепер проходитиме БЗВП

У Генштабі ЗСУ пояснили ситуацію з базовою загальновійськовою підготовкою за кордоном. Попри зміни, її не скасували повністю, однак формат підготовки переглянули.

Основний акцент тепер роблять на навчанні в Україні. Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив речник українського Генштабу Дмитро Лиховій.

Як зміниться підготовка військових у ЗСУ?

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що базову загальновійськову підготовку (БЗВП) за кордоном не скасовують, однак її формат змінюється. Основна частина навчання поступово переноситься в Україну.

За словами Лиховія, йдеться не про відмову від міжнародної допомоги, а про підвищення ефективності підготовки.

Ми не відмовляємося від підготовки за кордоном, вона продовжується. Але якщо бачимо, що певні елементи не дають потрібного результату або не відповідають реальним умовам війни, ми змінюємо підхід і залишаємо тільки те, що дійсно ефективне,

– пояснив він.

Однією з ключових причин змін є різниця між навчанням за кордоном і реальними бойовими умовами в Україні. У Генштабі наголошують, що сучасна війна потребує максимально практичної підготовки.

"Частина інструкторів за кордоном не має досвіду саме тієї війни, яка зараз триває в Україні. Тому після повернення військових нам доводиться додатково адаптувати їхню підготовку до реальних умов", – зазначили там.

Також важливу роль відіграє фактор часу та логістики. Підготовка в Україні дозволяє швидше оновлювати програми та враховувати новий бойовий досвід.

Водночас співпраця з міжнародними партнерами триває. Частину навчань можуть проводити спільно з іноземними інструкторами або адаптувати під українські реалії.

Які ще зміни чекають на військо?