За словами головнокомандувача, це суттєво посилить можливості бригад ТрО. Про це повідомив Олександр Сирський.

Які зміни відбулися в структурі ТрО?

Олександр Сирський 5 березня 2026 року повідомив, що бригади ТрО переходять на нову систему роботи, де більшу роль відіграватимуть дрони.

До складу бригад додадуть підрозділи великокаліберної артилерії, протиповітряної оборони та наземних роботизованих комплексів.

Це в рази збільшить бойові спроможності бригад ТрО та дозволить їм вести успішну оборону визначеної смуги відповідальності,

– зазначив Сирський.

Військові частини ТрО планують використовувати насамперед в оборонних операціях. За словами Сирського, головною метою є посилення боєздатності Сил територіальної оборони та водночас зменшення втрат серед військових.

Він додав, що саме для цього оновлюють структуру підрозділів, посилюють їх новим озброєнням і покращують логістичне забезпечення.

