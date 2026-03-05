По словам главнокомандующего, это существенно усилит возможности бригад ТрО. Об этом сообщил Александр Сырский.

Какие изменения произошли в структуре ТрО?

Александр Сырский 5 марта 2026 года сообщил, что бригады ТрО переходят на новую систему работы, где большую роль будут играть дроны.

В состав бригад добавят подразделения крупнокалиберной артиллерии, противовоздушной обороны и наземных роботизированных комплексов.

Это в разы увеличит боевые возможности бригад ТрО и позволит им вести успешную оборону определенной полосы ответственности,

– отметил Сырский.

Военные части ТрО планируют использовать прежде всего в оборонительных операциях. По словам Сырского, главной целью является усиление боеспособности Сил территориальной обороны и одновременно уменьшение потерь среди военных.

Он добавил, что именно для этого обновляют структуру подразделений, усиливают их новым вооружением и улучшают логистическое обеспечение.

Что известно о предыдущих заявлениях Сырского?