Россия не захватила Часов Яр, – в 24 ОМБР сообщили о ситуации в городе
- Российские оккупанты продолжают атаковать Часов Яр Донецкой области.
- Пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказал о ситуации на этом участке фронта.
Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Ситуация там сложная, но украинские подразделения сдерживают врага.
Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак. По его словам, ситуация на этом участке фронте динамичная. Она постоянно меняется.
Что происходит в Часовом Яру?
Как отметил военный, противник может наращивать усилия на одном из участков фронта. Но уже на следующий день прекратить штурмовые действия. Через день он их снова возобновляет. И так продолжается постоянно.
Ситуация не была простой в течение года. А сейчас враг очень массово применяет FPV-дроны. Мы сдерживаем врага, наносим ему большие потери. Противник не имеет какого-то грандиозного успеха,
– сказал Петричак.
Какова ситуация возле Часового Яра: смотрите карту боевых действий
В течение лета враг регулярно шел в атаки на этом направлении. 24 ОМБр неоднократно показывала видео уничтожения вражеской техники и личного состава возле Часового Яра.
На сейчас Россия не захватила Часов Яр. 24 ОМБр и другие подразделения находятся в городе. В общем я бы не разделял все на периоды. Там летнее или зимнее наступление. Противник давит постоянно,
– отметил военный.
Ситуация на фронте: коротко
- По состоянию на 12 октября Россия потеряла более 1 миллиона 122 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11248 танков, 23345 боевых бронированных машин, 33578 артиллерийских систем и т.д.
- В свое время россияне отправляли на штурм Часового Яра даже женщин. Также там стало больше бывших заключенных.
- Недавно истребитель МиГ-29 ударил по командному пункту российских десантников. Он был расположен в Часовом Яру.