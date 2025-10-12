Российские оккупанты до сих пор пытаются захватить Часов Яр Донецкой области. Ситуация там сложная, но украинские подразделения сдерживают врага.

Об этом 24 Каналу рассказал пресс-офицер 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак. По его словам, ситуация на этом участке фронте динамичная. Она постоянно меняется.

Что происходит в Часовом Яру?

Как отметил военный, противник может наращивать усилия на одном из участков фронта. Но уже на следующий день прекратить штурмовые действия. Через день он их снова возобновляет. И так продолжается постоянно.

Ситуация не была простой в течение года. А сейчас враг очень массово применяет FPV-дроны. Мы сдерживаем врага, наносим ему большие потери. Противник не имеет какого-то грандиозного успеха,

– сказал Петричак.

Какова ситуация возле Часового Яра: смотрите карту боевых действий

В течение лета враг регулярно шел в атаки на этом направлении. 24 ОМБр неоднократно показывала видео уничтожения вражеской техники и личного состава возле Часового Яра.

На сейчас Россия не захватила Часов Яр. 24 ОМБр и другие подразделения находятся в городе. В общем я бы не разделял все на периоды. Там летнее или зимнее наступление. Противник давит постоянно,

– отметил военный.

Ситуация на фронте: коротко