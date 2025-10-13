Кремль готовит новую волну "скрытой мобилизации": на фронт будут бросать резервистов
- Правительство России одобрило законопроект, позволяющий привлекать резервистов к вооруженным конфликтам за пределами страны без официальной мобилизации.
- Резервистам, заключившим контракты с минобороны, будут платить от 6 до 10 тысяч рублей в месяц, с административной и уголовной ответственностью за неявку.
В России могут отправлять резервистов в бои за пределы страны даже в мирное время. Это решение фактически открывает путь к новой мобилизации без ее официального объявления.
Государство-агрессор одобрило соответствующий законопроект. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.
Смотрите также Подкупить уже не удается: все меньше россиян готовы воевать с Украиной добровольно, – ISW
Что известно о "новой мобилизации" в России?
Правительство России согласовало законопроект, который позволяет привлекать резервистов к вооруженным конфликтам за пределами страны. Аналитики обратили внимание, что это станет возможным без проведения мобилизации и даже в мирное время.
По оценкам, за документ быстро проголосуют в парламенте и он вступит в силу в ближайшее время. Решение могут оформить в течение нескольких суток.
Речь идет о резервистах, которые заключили контракты с российским минобороны. Отмечается, что их примерно 2 миллиона. Однако есть еще отдельно более широкий мобилизационный резерв, включающий всех граждан соответствующего возраста и состояния здоровья. Однако он не касается этого закона. Точное количество резервистов пока неизвестно.
Издание предполагает, что Кремль так стремится к новым формам мобилизации. В 2022 году частичная мобилизация охватила 300 тысяч человек и вызвала значительное социальное напряжение.
После этого власти перешли к "ползучей" мобилизации через вербовку на контракты. Ее эффективность оказалась ниже ожиданий, а расходы – значительными.
Удастся ли Кремлю закрыть дефицит личного состава за счет резервистов, неизвестно. Ожидается, что перед отправкой их сначала призовут на сборы.
Отмечается, что пребывание в резерве россиянам оплачивается от 6 до 10 тысяч рублей в месяц в зависимости от звания. За неявку на сборы предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Последние новости о мобилизации в России
Число добровольцев в России для войны против Украины уменьшается. Кремль пытается привлечь рекрутов через рекламу и социальные льготы, но эффективность этих мер падает.
Председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в эфире 24 Канала рассказала, что россиянам с повестками запрещен выезд за границу, ограничены операции с недвижимостью и покупкой или продажей авто.