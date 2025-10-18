В России заканчивается "пушечное мясо" для пополнения армии. Поскольку денег для выплат контрактникам становится меньше, в стране могут прибегнуть к другому методу.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что говорится об объявлении частичной мобилизации. Для этого Кремль уже сделал определенные шаги.

Почему в 2026 году Кремль может объявить частичную мобилизацию?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что сейчас в России тема частичной мобилизации очень непопулярна. В то же время в стране-агрессоре ввели нововведения, которые упрощают предоставление повесток. Их могут выдавать в электронной форме.

Кроме того, в России подписали указ, который позволяет привлечение 2 миллионов резервистов без объявления военного положения.

То есть есть признаки, что в 2026 году Кремль объявит частичную мобилизацию. Это увеличение "пушечного мяса", которое они собираются бросать в Украину,

– подчеркнул он.

Интересно и то, что в России уменьшились выплаты контрактникам. Ранее часть средств им выплачивал центральный федеральный бюджет (примерно 400 тысяч рублей), а остальные – региональные бюджеты. Сейчас же, например, в центральном округе, вместо 2 миллионов россиянину выплачивают 800 тысяч. В федеральном бюджете на следующий год предусмотрено уменьшение на 800 миллиардов рублей за счет выплат именно контрактникам.

Чтобы никто не питал иллюзий – подобное уменьшение, как поиск дополнительных средств для финансирования войны являются первыми признаками подготовки к проведению частичной мобилизации в 2026 году,

– подчеркнул Пендзин.

Он добавил, что украинскому руководству нужно быть готовым. Ведь если Россия действительно это сделает, произойдет резкое давление на линии фронта.

Что известно о методах пополнения войска в России: кратко