Опасность в соцсетях: может ли "чат-контроль" появиться в Украине
- В Евросоюзе могут принять проект "чат-контроля" для защиты детей в интернете, но это вызывает вопросы о конфиденциальности.
- Украина рассмотрит возможность внедрения подобных инициатив, анализируя европейский опыт.
В Евросоюзе уже в октябре 2025 года могут принять проект о введении "чат-контроля". Инициатива предусматривает защиту детей в интернете, однако может угрожать фундаментальным принципам конфиденциальности и безопасности в сети.
Украина будет анализировать европейский опыт в этой сфере. Если он окажется эффективным, подобные идеи могут рассмотреть и в Украине. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Смотрите также Бизнес переходит к модели "one click", – эксперт рассказал, в чем ее преимущество
Что известно о возможном появлении "чат-контроля" в Украине?
По мнению депутата, техническая реализация такого контроля потребует значительных усилий. Для внедрения соответствующего механизма недостаточно только законодательных усилий.
Нужен диалог с мессенджерами, такими как WhatsApp, Viber или Signal, чтобы убедить их, что это о безопасности, а не о нарушении приватности. Ярослав Юрчишин добавил, что не все платформы охотно будут предоставлять доступ к своим системам шифрования.
В чем суть проекта "чат-контроль"?
Проект, предложенный в мае 2022 года, обязывает мессенджеры автоматически сканировать личные сообщения пользователей на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) с помощью алгоритмов еще до их шифрования.
Сейчас именно Дания, председательствуя в Совете ЕС, продвигает инициативу внедрения "чат-контроля" для сканирования личных сообщений.
Депутат также отметил, что вопрос защиты детей в информационном пространстве является важным для всей Европы, в том числе и Украины.
Юрчишин поддерживает Данию за активное продвижение этой темы. Он считает это ответом на современные угрозы, в частности от террористов.
Относительно украинского контекста, господин Ярослав подчеркнул необходимость мер, направленных на защиту детей.
Он напомнил, что Россия использует мессенджеры, в частности Telegram, для вербовки подростков к совершению терактов, поджогов или других преступлений.
Telegram продолжает быть площадкой номер один в Украине для сексуального насилия и распространения запрещенных веществ среди детей. Мы не можем закрывать глаза на это,
– подчеркнул Юрчишин.
В то же время депутат отметил, что важно найти равновесие между безопасностью и свободой слова. По его мнению, пока рано оценивать "чат-контроль", однако не стоит полностью отвергать эту идею.
Что известно о запретах мессенджеров в Украине?
- С 11 ноября 2024 года КНУ имени Шевченко запретил использование Telegram в рамках учебной и научной деятельности на устройствах сотрудников и соискателей образования.
- 19 сентября ограничили Telegram в госорганах, военных структурах и на объектах критической инфраструктуры, запретив переписку и пересылку файлов на служебных устройствах.
- Кирилл Буданов заявил, что российские спецслужбы имеют доступ к переписке, удаленных сообщений и данных пользователей Telegram.
- СБУ и Генштаб ВСУ отметили, что россияне активно используют мессенджер для кибератак, фишинга, вредоносного ПО и определения геолокации.