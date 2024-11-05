Ограничения на использование мессенджера Telegram в КНУ введут с 11 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Суспильне.

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Что известно об ограничении пользования Telegram в КНУ

Обратите внимание! Изменения будут касаться всех сотрудников Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, которые используют служебные устройства.

Это решение принял ректор университета Владимир Бугров, о чем сообщила пресс-служба вуза.

4 ноября на Telegram-канале университета стартовал опрос, целью которого было определить, какую альтернативную платформу студенты и преподаватели выберут для общения.

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