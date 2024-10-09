Об этом говорится в заявлении Нацсовета, которое было опубликовано на официальном сайте 9 октября. Причиной там называют "риски, связанные с использованием соцсети".

Читайте также Кому в Украине запретили пользоваться телеграмом и не заблокируют ли его полностью

Заблокируют ли Telegram в Украине

Отмечается, что об опасности Telegram Национальный совет начал говорить более года назад. В частности там запретили использование мессенджера на служебных устройствах сотрудников.

Но главная задача – защитить не столько сотрудников, которые по служебным обязанностям подробно проинформированы о недостатках Telegram, сколько служебную информацию. Поэтому существует правило – на устройствах, где создается, обрабатывается и хранится служебная информация, Telegram быть не может как в виде приложения, так и в веб-версии,

– объяснили в Нацсовете.

Сейчас создается отдельный сегмент сети для анализа деятельности медиа в Telegram. Сетевая инфраструктура Нацсовета уже сейчас позволяет заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, что использует Telegram. Таким образом информация, что есть в Национальном совете, надежно защищена.

Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанные с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЕКС и Мейл.ру,

– отмечается в заявлении.

К слову, ранее в Верховной Раде уже начали ограничивать использование Telegram. В частности известно, что воспользоваться Telegram на служебных устройствах в ВРУ невозможно – доступ к мессенджеру заблокирован.