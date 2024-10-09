Про це йдеться в заяві Нацради, яка була опублікована на офіційному сайті 9 жовтня. Причиною там називають "ризики, пов'язані з використанням соцмережі".

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Чи заблокують Telegram в Україні

Зазначається, що про небезпеку Telegram Національна рада почала говорити понад рік тому. Зокрема там заборонили використання месенджера на службових пристроях співробітників.

Але головне завдання – захистити не стільки співробітників, які за службовими обов'язками детально поінформовані про вади Telegram, скільки службову інформацію. Тому існує правило – на пристроях, де створюється, обробляється і зберігається службова інформація, Telegram бути не може як у вигляді застосунку, так і у вебверсії,

– пояснили в Нацраді.

Наразі створюється окремий сегмент мережі для аналізу діяльності медіа в Telegram. Мережева інфраструктура Нацради вже зараз дозволяє заблокувати кожну з десятків тисяч IP-адрес, що використовує Telegram. Таким чином інформація, що є в Національній раді, є надійно захищеною.

Ми сподіваємося, що поточний стан протидії ризикам, що пов'язані з використанням цієї соцмережі державними органами, є проміжним, і невдовзі Telegram буде повністю заблокований в Україні, як свого часу було заблоковано "Одноклассники", "ВКонтакте" та всі сервіси компаній ЯНДЕКС та Мейл.ру,

– зазначається в заяві.

До слова, раніше у Верховній Раді уже почали обмежувати використання Telegram. Зокрема відомо, що скористатися Telegram на службових пристроях у ВРУ неможливо – доступ до месенджера заблокований.