По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, отныне отдельным гражданам Украины запретят пользоваться Telegram.

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Кому нельзя пользоваться Telegram

Так, устанавливать российский мессенджер на служебных устройствах нельзя государственным служащим, военным, сотрудникам критической инфраструктуры.

Исключение составят только те лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей.

В то же время запрет не распространяется на персональные смартфоны.

Для чего нужно ограничение Telegram

Коваленко отметил, что пересылка рабочих документов через телеграм с рабочих устройств несет риски.

Представители СБУ и ГШ ВСУ отметили, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.