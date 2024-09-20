За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, відтепер окремим громадянам України заборонять користуватися Telegram.

Дивіться також Telegram почав співпрацювати з французькою владою на тлі арешту Дурова

Кому не можна користуватися Telegram

Так, встановлювати російський месенджер на службових пристроях не можна державнмх службовцям, військовим, співробітникам критичної інфраструктури.

Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є частиною службових обов'язків.

Водночас заборона не поширюється на персональні смартфони.

Для чого потрібне обмеження Telegram

Коваленко наголосив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики.

Представники СБУ та ГШ ЗСУ зазначили, що Telegram активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, встановлення геолокації користувачів, корегування ракетних ударів тощо.