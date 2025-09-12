У Євросоюзі вже у жовтні 2025 року можуть ухвалити проєкт про запровадження "чат-контролю". Ініціатива передбачає захист дітей в інтернеті, проте може загрожувати фундаментальним принципам конфіденційності та безпеки в мережі.

Україна аналізуватиме європейський досвід у цій сфері. Якщо він виявиться ефективним, подібні ідеї можуть розглянути й в Україні. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Що відомо про можливу появу "чат-контролю" в Україні?

На думку депутата, технічна реалізація такого контролю потребуватиме значних зусиль. Для запровадження відповідного механізму не достатньо лише законодавчих зусиль.

Потрібен діалог із месенджерами, такими як WhatsApp, Viber чи Signal, щоб переконати їх, що це про безпеку, а не про порушення приватності. Ярослав Юрчишин додав, що не всі платформи охоче надаватимуть доступ до своїх систем шифрування.

У чому суть проєкту "чат-контроль"? Проєкт, запропонований у травні 2022 року, зобов'язує месенджери автоматично сканувати приватні повідомлення користувачів на наявність матеріалів сексуального насильства над дітьми (CSAM) за допомогою алгоритмів ще до їх шифрування.

Наразі саме Данія, головуючи в Раді ЄС, просуває ініціативу впровадження "чат-контролю" для сканування особистих повідомлень.

Депутат також наголосив, що питання захисту дітей в інформаційному просторі є важливим для всієї Європи, зокрема й України.

Юрчишин підтримує Данію за активне просування цієї теми. Він вважає це відповіддю на сучасні загрози, зокрема від терористів.

Щодо українського контексту, пан Ярослав підкреслив необхідність заходів, спрямованих на захист дітей.

Він нагадав, що Росія використовує месенджери, зокрема Telegram, для вербування підлітків до скоєння терактів, підпалів чи інших злочинів.

Telegram продовжує бути майданчиком номер один в Україні для сексуального насильства та поширення заборонених речовин серед дітей. Ми не можемо закривати очі на це,

– наголосив Юрчишин.

Водночас депутат зазначив, що важливо знайти рівновагу між безпекою і свободою слова. На його думку, поки що рано оцінювати "чат-контроль", однак не варто повністю відкидати цю ідею.

Що відомо про заборони месенджерів в Україні?