Украина будет анализировать европейский опыт в этой сфере. Если он окажется эффективным, подобные идеи могут рассмотреть и в Украине. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Что известно о возможном появлении "чат-контроля" в Украине?

По мнению депутата, техническая реализация такого контроля потребует значительных усилий. Для внедрения соответствующего механизма недостаточно только законодательных усилий.

Нужен диалог с мессенджерами, такими как WhatsApp, Viber или Signal, чтобы убедить их, что это о безопасности, а не о нарушении приватности. Ярослав Юрчишин добавил, что не все платформы охотно будут предоставлять доступ к своим системам шифрования.

В чем суть проекта "чат-контроль"? Проект, предложенный в мае 2022 года, обязывает мессенджеры автоматически сканировать личные сообщения пользователей на наличие материалов сексуального насилия над детьми (CSAM) с помощью алгоритмов еще до их шифрования.

Сейчас именно Дания, председательствуя в Совете ЕС, продвигает инициативу внедрения "чат-контроля" для сканирования личных сообщений.

Депутат также отметил, что вопрос защиты детей в информационном пространстве является важным для всей Европы, в том числе и Украины.

Юрчишин поддерживает Данию за активное продвижение этой темы. Он считает это ответом на современные угрозы, в частности от террористов.

Относительно украинского контекста, господин Ярослав подчеркнул необходимость мер, направленных на защиту детей.

Он напомнил, что Россия использует мессенджеры, в частности Telegram, для вербовки подростков к совершению терактов, поджогов или других преступлений.

Telegram продолжает быть площадкой номер один в Украине для сексуального насилия и распространения запрещенных веществ среди детей. Мы не можем закрывать глаза на это,

– подчеркнул Юрчишин.

В то же время депутат отметил, что важно найти равновесие между безопасностью и свободой слова. По его мнению, пока рано оценивать "чат-контроль", однако не стоит полностью отвергать эту идею.

Что известно о запретах мессенджеров в Украине?